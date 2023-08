Techno trifft im Zeughaus auf Modern Jazz

In Kooperation mit dem Lindauer Jazzclub steht am Samstag, 23. September, ein besonderes Musikprojekt auf der Lindauer Zeughausbühne. Das Leo Betzl Trio verbindet rein akustisch erzeugten Techno mit Modern–Jazz–Variationen. Umgesetzt wird das Ganze laut Terminankündigung auf Klavier, Kontrabass und Schlagzeug, ohne Computer oder Synthesizer. Die Musik der Gruppe sei eine Reise nach innen, lade zum Träumen genauso ein wie zum ekstatischen Tanzen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten zu 19 Euro, ermäßigt 17Euro sowie neun Euro für Jugendliche bis 26 Jahre gibt es an der Theaterkasse, im Lindaupark sowie unter www.zeughaus–lindau.de und reservix.de. Restkarten stehen eventuell an der Abendkasse zum Verkauf.