TC Lindau sichert sich Aufstieg in die Landesliga

Die Herrenmannschaft des TC Lindau hat die erfolgreiche Saison in der Tennis–Südliga 1 am vergangenen Sonntag mit einem weiteren Sieg abgeschlossen. Auf der eigenen Anlage besiegten die Lindauer die TeG Memmingen am Berg mit 6:3. So standen nach sechs Spieltagen 12:0 Punkte auf dem Konto. Die Meisterschaft sowie der Aufstieg in die bayerische Landesliga waren damit gesichert. Der TC Kempten und der TC Illertissen auf den Rängen zwei und drei kamen am Ende auf 8:4 Punkte.

Nachwuchs rechtfertigt Vertrauen

Ganz bewusst setzten die Verantwortlichen des TCL in dieser Saison auf den eigenen Nachwuchs aus der Tennis Academy Ales Reter. Umso höher ist der Erfolg der recht jungen Mannschaft einzuordnen — denn mit dem Titel war vor der Saison nicht unbedingt zu rechnen. Zu dem Team um Mannschaftsführer Malte Walz gehörten Milan und Fabian Konrad, Nicolai Graninger, Beppo Helmensdorfer, Matthias Mähr, Levin Panowitz, Lukas Waller, David Diehl, Kilian Sick und Neal Mühe.