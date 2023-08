Ein Polizeiauto und ein Taxi sind in der Nacht auf Freitag bei Starkregen in Hard zusammengestoßen. Die Taxifahrerin und zwei ihrer Mitfahrer mussten ins Krankenhaus, die beiden Polizisten wurden leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war die Polizeistreife gegen 1 Uhr zu einem Einsatz in Hard unterwegs. Das Polizeiauto fuhr demnach mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Rheinstraße L202 von Fußach kommend in Fahrtrichtung Bregenz.

Bei der Kreuzung mit der Landstraße beabsichtigte der Fahrer des Polizeiautos nach links abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr eine Taxifahrerin mit vier Fahrgästen die Rheinstraße in entgegengesetzter Richtung in Fahrtrichtung Fußach. Sie wollte dieselbe Kreuzung wie das Polizeiauto in gerader Fahrtrichtung passieren. Die Ampel zeigte in diesem Moment für beide Autos Grün.

Alkoholtest war negativ

Auf Höhe der Kreuzung Rheinstraße/Landstraße stießen beide Autos zusammen, heißt es im Bericht weiter. Das Taxi touchierte frontal die rechte Vorderseite des Polizeiautos. Die Taxifahrerin sowie zwei ihrer vier Fahrgäste wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Abklärung in die Krankenhäuser in Dornbirn und Bregenz gebracht.

Der Fahrer des Polizeiautos sowie seine Beifahrerin kamen mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch und nach Bregenz verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Der durchgeführte Alkoholtest mit beiden Fahrern war negativ. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Starkregen mit regennasser Fahrbahn.