Nikos Kazantzakis war einer der bedeutendsten griechischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Sein bekanntester Roman Alexis Sorbas wurde mit Anthony Quinn in der Hauptrolle verfilmt. Dieser Film bildet die Grundlage der bezaubernden Lesung mit Miroslav Nemec, die im Stadttheater vor einem restlos ausverkauften Hause über die Bühne ging.

Wobei, Lesung ist hier der falsche Begriff: Das was Nemec mit dem Orkístra Laskarina auf die Bühne des Lindauer Stadttheaters zaubern, geht weit darüber hinaus. „Das ist ein Bilderbuch mit Musik“: der begeisterte Ausruf einer Zuschauerin trifft es vielleicht am besten.

Nemec‘ eindrucksvolle Rezitation des von Martin Mühleis für die Bühne bearbeiteten Textes erweitert das dann zum Bilder-Hörbuch. Ebenso die eigens für diese Produktion komponierte Musik aus der Feder Christoph Dangelmaiers, die als musikalischer wie szenischer Höhepunkt den reizend eingebauten und unvermeidlichen Sirtaki von Mikis Theodorakis beinhaltet.

Tatort-Kommissar im Stadttheater

Das Thema, die Geschichte des Alexis Sorbas und des von Selbstzweifeln geplagten, intellektuellen Ich-Erzählers, dürfte weniger Grund für all die Zuschauer gewesen sein, als die Aussicht, den beliebten Tatort-Kommissar einmal live erleben zu können.

Und siehe da, der den meisten als Ivo Batic bekannte Fernsehkommissar entpuppt sich als grandioser Bühnenschauspieler, der sichtlich Freude daran hat, diese beiden Helden der Geschichte stimmlich - und zum Ende hin auch körperlich - zu verkörpern.

Dabei geht er stimmlich vor allem auf den Sorbas ein, Nemecs wohltuende Bassstimme rutscht dann gleich noch eine Kelleretage tiefer, wenn Sorbas spricht. Der ist zwar ein Schelm und Abenteurer, aber eine ehrliche Haut, die es im Laufe der Handlung schafft, den eher introvertierten Erzähler emotional aus der Reserve zu locken, bis dieser dann doch noch das Tanzen lernen will.

Freundschaft spielt große Rolle

Die Entwicklung der Freundschaft zweier völlig unterschiedlicher Männer ist aber auch in weiten Teilen herzzerreißend. Auf der einen Seite der Schriftsteller, der von Selbstzweifeln zerfressen eine Erbschaft auf Kreta, ein heruntergekommenes Bergwerk, antritt, was seinem Entschluss, mit der Schreiberei aufzuhören und lieber das Leben des kleinen Mannes zu führen entgegenkommt.

Der trifft vor Abfahrt des Schiffes vom griechischen Festland auf die Insel Kreta auf Sorbas, einem emotionalem Lebenskünstler, der die Freiheit liebt und konsequent seinen Wünschen und Sehnsüchten folgt. Für Sorbas bedeutet es, dass die Welt jeden Tag neu entsteht, unter Freiheit versteht er, das Leben mit all seinen Freuden und Katastrophen anzunehmen.

Die Witwe stirbt

Und davon gibt es im Roman wie im Film reichlich zu erzählen. Seien es einerseits die schreiend komischen Szenen mit der französischen Vermieterin von Gastzimmern, die die beiden beziehen, oder die Beschreibung der Feste im Gasthaus, auf der anderen Seite den völlig unnötigen, unbegründeten und blinden Hass auf die junge Witwe, die das Ende der Geschichte nicht erlebt, denn sie wird von einem aufgestachelten Mob erst mit Steinen beworfen, und dann geköpft.

Ein Moment, den auch Sorbas schier nicht verwindet, vom Schriftsteller ganz zu schweigen. Aber das Leben geht weiter und mit ihm neigt sich das kurze Leben einer Drahtseilbahn, mit deren Hilfe die beiden das Holzgeschäft ankurbeln wollen, dem Ende zu.

Denn offensichtlich war der Neigungswinkel des Gefälles doch nicht so gut berechnet wie eigentlich gedacht. So mündet denn die Einweihung inklusive des Segens des Popen in ein fürchterliches Desaster, das aber keinen der Zuschauer traurig blicken lässt.

Denn bei aller Abstrusität blitzt bald wieder der Schalk durch, sowie auch die Offenheit und Bereitschaft, das Leben zu nehmen wie es kommt.

Gekonnt gelesen

Dadurch wird der Stoff des Romans aus den 1940er Jahren wieder hochaktuell. Miroslav Nemec hat für seine Lesung drei Orte auf der Bühne gewählt, die er immer wieder aufsucht, einmal am Tisch, dann wiederum an einem Stehpult mitten auf der Bühne und für eine Episode eine bequeme Couch.

Mal mit musikalischer Untermalung, mal ohne Musik liest Nemec, wobei die Momente, in denen die Musik plötzlich schweigt, die Spannung erhöhen wie in einem Spielfilm. Der Kniff funktioniert also auch auf der Bühne.

Und auf den erwähnten Höhepunkt, in dem Nemec den Sirtaki auf der Bühne tanzt, folgt die Trennung der beiden, die Briefe von Alexis Sorbas und schließlich der Brief aus einem serbischen Dorf, von einem Lehrer geschrieben und den ihm Sorbas vor seinem Tod aufgetragen hat.

So endet der Abend zwar melancholisch, das Publikum aber feiert begeistert Miroslav Nemec wie auch das fünfköpfige Orchístra Laskarina.