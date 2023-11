Lindau

Taschendieb auf Hafenweihnacht

Lindau / Lesedauer: 1 min

Einer 28-jährigen Besucherin der Lindauer Hafenweihnacht wurde am Sonntagabend ihre Geldbörse entwendet, so die Polizei. Die junge Frau hatte ihre Geldbörse in einer Umhängetasche aufbewahrt, die sie am Körper getragen hatte.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 16:00 Von: Lindauer Zeitung