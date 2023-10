Um den Nachwuchs für eine Ausbildung oder einen dualen Studiengang bei sich zu begeistern, veranstaltete die Lindauer Dornier GmbH Ende September erstmals den Dornier Talents Day. Mehr als 200 junge Leute und interessierte Erwachsene nutzten die Gelegenheit, um einen Blick hinter die Kulissen des größten deutschen Web- und Sondermaschinenherstellers zu werfen.

Der Mangel an Nachwuchs- und Fachkräften stellt viele Unternehmen vor große Herausforderungen. Um junge Leute für eine berufliche Zukunft bei sich zu begeistern, hat die Lindauer Dornier zum ersten Mal den Talents Day veranstaltet. Das Familienunternehmen lud Schulklassen, Jugendliche und interessierte Erwachsene zu sich ins Werk nach Lindau ein. Das 1950 gegründete Unternehmen fertigt in seinen Werken in Lindau und Esseratsweiler moderne Webmaschinen sowie komplexe Anlagen zur Herstellung von Folie und Faserverbundbauteilen.

Gelegenheit zur Direktbewerbung genutzt

Vor Ort machten sich die Besucherinnen und Besucher ein Bild vom breit gefächerten Ausbildungsangebot, das vom Industriekaufmann über den Zerspanungs- und Konstruktionsmechaniker bis hin zu dualen Studiengängen reicht. Viele nutzten die Gelegenheit für Werksführungen oder absolvierten spielerische und praktische Aufgaben an verschiedenen Stationen auf dem Werksgelände. Etwa in der modernen Lehrwerkstatt, in der Dornier auch Teile der Lehrlingsausbildung für andere Unternehmen aus der Region übernimmt. „Wir freuen uns sehr, dass so viele junge Talente unserer Einladung zum Dornier Talents Day gefolgt sind“, sagt Martin Kaeß, technischer Ausbildungsleiter. „Einige haben sich sogar direkt vor Ort um einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz bei uns beworben.“ Für das Familienunternehmen war die Veranstaltung damit ein toller Erfolg.

Internationale Austauschprogramme gefragt

Großen Anklang fanden auch die internationalen Austauschmöglichkeiten, die Dornier seinen Auszubildenden bei Partnerfirmen und Tochtergesellschaften des Unternehmens in Ländern wie Südkorea oder den USA bietet. Gerade erst sind fünf Azubis von einem dreiwöchigen Aufenthalt in Norwegen zurückgekehrt. „Wir haben großartige Erfahrungen gesammelt und konnten durch die Arbeit in den Partnerfirmen unsere Fremdsprachkenntnisse enorm verbessern“, sagte ein Auszubildender.

Neues Ausbildungszentrum öffnet 2025

Am späten Nachmittag und Abend nutzten viele der Gäste die lockere Atmosphäre bei kostenlosen Getränken und Speisen, um Kontakte zu knüpfen. Erfahrene Azubis und Ausbilder beantworteten bereitwillig alle Fragen und gaben allgemeine Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Um Azubis auch in Zukunft auf hohem Qualitätsniveau auszubilden, hat Dornier große Pläne: 2025 soll am Standort Lindau ein neues Ausbildungszentrum mit einer Fläche von über 1000 Quadratmetern seinen Betrieb aufnehmen. Ausgestattet mit modernsten Maschinen und neuesten Werkzeugen können dort künftig mindestens 75 Azubis ihre technische Ausbildung absolvieren.