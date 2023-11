Die Eigentümerin eines Autos hat am Dienstagabend, um 23.15 Uhr, beobachtet, wie zwei schwarz gekleidete Personen sich in der Otto-Gessler-Straße an ihrem unverschlossenen Wagen zu schaffen machten. Als die beiden etwa1,70 Meter großen unbekannten Täter die Eigentümerin sahen, als diese zu ihrem Auto lief, rannten sie laut Polizeibericht davon.

Zündschloss beschädigt

Bei einer genaueren Überprüfung stellten Beamte fest, dass die Personen vermutlich versucht hatten, das Fahrzeug kurzzuschließen. Am Zündschloss entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer diesen Vorfall beobachten hat und Angaben dazu machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter Telefeon 08382/9100 in Verbindung zu setzen.