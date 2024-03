Svenja Lauenroth stellt Werke aus

Ein Rausch der Farben erwartete die fast 100 Besucherinnen und Besucher der Vernissage von Svenja Lauenroth. In den Räumen der Zahnmedizin-Praxis von Daniel Bäumer densee stellte die Lindauer Künstlerin über 40 Werke aus. Farben- und facettenreich sind die Kunstwerke und drücken Lebensfreude und Harmonie aus. „Kunst in einer Praxis wirkt beruhigend und entspannend auf Patienten und Mitarbeiter und bietet die Gelegenheit einer fröhlichen Ablenkung“, so Daniel Bäumer. Die Harfenklänge der Lindauer Harfenmusikerin Lena Rummel begleiteten den Abend.