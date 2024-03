Svenja Lauenroth lädt zur Vernissage „Farbenrausch“

Die Lindauer Künstlerin Svenja Lauenroth lädt am Freitag, 15. März, ab 19.30 Uhr, zu einer kostenlosen Vernissage „Farbenrausch“ in die Praxis Zahnmedizin am Bodensee, Europaplatz 1, ein.

Ziel der Künstlerin ist es, Menschen durch ihre Kunst glücklich zu machen. Das Geheimnis des Glücks liege in den hellen und kräftigen Farben, die für Lebensfreude und Leidenschaft stehen, heißt es in einer Pressemitteilung. Laurentoh verwendet in ihrem Bildern beispielsweise auch Sand vom Bodensee. Dieses zusätzliche Material soll den Bildern nicht nur einen lebendigen Eindruck vermitteln, sondern auch Tiefe erzeugen.

Eine Arzt-Praxis erachtet die Künstlerin als geeigneten Ort, um ihre Bilder auszustellen. Auf diese Weise könnten Patienten ihre Bilder betrachten und selbst von einem Arztbesuch „ein Stück Glück mit nach Hause nehmen“, heißt es weiter.

Musikalisch begleitet wird der Abend von der Lindauer Harfenspielerin Lena Rummel.

