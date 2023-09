Susan Stadler zeigt ihre Bilder in einer „Farblichtung“

Ob auf Leinwand, Holz oder Alucobond — immer ist die Art von vielgeschichteter Ölfarbe gleichermaßen prägend für die Werke der Malerin Susan Stadler. Dadurch reagieren die Gemälde hochsensibel und facettenreich auf jedwede Lichtschwankung.

Die Bilder der gebürtigen Nonnenhornerin sind derzeit unter der Überschrift „Farblichtung“ in der Galerie „Skulpturale“ ausgestellt. Wie die Galerieleitung über die Werke schreibt, breiten sich hier farblichte Bildflächen großformatig aus und erzeugen eine Atmosphäre, die sich wohltuend kühl anfühlt. Ursächlich für dieses luftige, wunderbar freizügige Raumgefühl sind atmende „Selbstversorger“: „Membrane I und II“, zwei übereinander liegende Farbhäute. Susan Stadler studierte in München Malerei und Grafik an der Akademie der Bildenden Künste. Sie lebt und arbeitet sowohl dort als auch in Nonnenhorn.

Wie die Veranstalter schreiben, bestimmen expressive Aktion und meditative Ruhe gleichermaßen den Ausdruck von Stadlers gegenstandsfreien Gemälden. Das durch den Gebrauch des Malmessers zutiefst linienversehrte Werk „Linien in Grün“ ist eine Hommage an den Bodensee: Flache Wellen, eine Steinplatte überfließend, ziehen ihre launischen Linien. „Gerade das Einfache und das Offensichtliche ist das Magische“ sagt die „Zen“-Malerin zu ihrer gelebten Beobachtung — und Umsetzungsgeduld. Die über 100 Besucher zollten ihr dafür große Anerkennung und Bewunderung bei der Vernissage.

Die Galerie mit mondäner Höhe und dicken Mauern hält Raum zum Durchatmen und Stadlers Werke bis zum 30. september bereit für Kunstliebhaber und diejenigen, die es noch werden wollen.