Ein bisschen auf dem Bodensee paddeln, Sommer und Wasser genießen, das hört sich nach unbeschwertem Vergnügen an. Doch leider unterschätzen viele die Gefahren des Stand–up–Paddelns. Das haben die Einsätze vergangene Woche gezeigt. Worauf Wassersportler achten sollten.

Auf dem Bodensee vor Lochau sind vergangene Woche am Donnerstagabend drei Stand–up–Paddler in Not geraten. Bei Windstärke 6 trieben sie immer weiter vom Ufer weg. Einer von ihnen verschwand. Auch die erneute Suchaktion mit Hubschrauber und Sonar–Gerät brachte keinen Erfolg. Inzwischen ist die Suche nach dem jungen Mann eingestellt worden.

Am selben Tag gab es auch vor Lindau einen Einsatz: Der Polizei wurde ein Wassersportler gemeldet, der etwa 500 Meter vom Ufer entfernt von einem SUP oder Kajak ins Wasser gefallen sei und bei auffrischendem Wind aus Südwesten nicht mehr selbständig in sein Sportgerät komme. Die Notlage bestätigte sich jedoch nicht. Zwei Tage später folgte eine größere Suchaktion nach SUP–Fahrern, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war. Aber auch hier war es zum Glück ein Fehlalarm.

Wapo sammelt entkräftete SUPler ein

Nehmen Einsätze wegen Stand–up–Paddlern zu? Gerd Drexler, Leiter der Lindauer Wasserschutzpolizei, bestätigt: „Das haben wir in den vergangenen Jahren immer häufiger.“ Im Vergleich zu früher seien sehr viele Hobby–Sportler auf den Brettern unterwegs. Damit steige auch die Gefahr, dass etwas passieren könne.

„Viele kaufen sich so ein SUP für kleines Geld, blasen es auf und paddeln los.“ Dabei unterschätzten manche Stehpaddler die Situation auf dem See. „Das Wetter schlägt schnell um“, weiß Drexler. Problematisch werde es, wenn SUPler bei Flaute aufs Wasser gehen und plötzlich ablandiger Wind aufkommt. Viele hätten dann zu wenig Kondition, um gegen die Wellen anzukommen.

Drexler weiß, wovon er spricht: Bei Kontrollfahrten auf dem See sammelt die Wapo regelmäßig entkräftete SUPler auf und bringt sie zurück ans Land.

Auch für Stehpaddler gelten Regeln

Um das zu vermeiden, ist die Lindauer Wasserschutzpolizei zur Zeit verstärkt auf dem See unterwegs und sucht das Gespräch mit Paddlern. Denn viele wüssten gar nicht, dass es Regeln gibt, die sie einhalten sollten.

Laut Bodensee–Schifffahrts–Ordnung müssen SUPler, die sich mehr als 300 Meter vom Ufer entfernen, eine Schwimmweste dabei haben. SUP–Boards müssen immer mit Anschrift und Name des Besitzers gekennzeichnet sein. Es wird auch empfohlen, eine aktuelle Telefonnummer draufzuschreiben. Denn: Findet die Wapo ein SUP–Brett, muss sie schnell abklären, ob ein Seeunfall vorliegt oder nicht, wer beteiligt ist und was passiert ist.

Die Wasserschutzpolizei sucht verstärkt das Gespräch mit Stand-Up-Paddlern, um sie über mögliche Gefahren aufzuklären. Unser Archivbild zeigt Gerd Drexler (links), den jetzigen Leiter der Wasserschutzpolizei Lindau, mit seinem ehemaligen Chef Klaus Achtelstetter. (Foto: Christian Flemming )

Was viele laut Drexler auch nicht wüssten: Stehpaddler dürfen nicht im Schwimmerbereich unterwegs sein, um zu vermeiden, dass Schwimmer das Paddel auf den Kopf bekommen. Als Anfänger sollten sie sich aber auch nicht zu weit vom Ufer entfernen. Das Problem dabei: Die Entfernung auf dem See lasse sich bei guter Sicht schlecht einschätzen. „Manche denken, sie seien nicht weit vom Ufer weg, sind aber einen oder gar zwei Kilometer entfernt“, erzählt Drexler.

„Da braucht es schon eine gute Kondition“

Viele Wassersportler täuschen sich auch, was ihre Fähigkeiten angeht. Drexlers Eindruck ist, dass viele gar nicht mehr richtig schwimmen könnten. Davon abgesehen: Schnell mal nach Österreich oder in die Schweiz zu paddeln, sei nicht einfach. „Da braucht es schon eine gute Kondition.“ Hier versteht die Wapo keinen Spaß: „Wir haben schon Leute angezeigt, wenn sie zu weit draußen waren“, sagt Drexler.

Stehpaddler sollten sich vorab über die Wetterlage informieren, zum Beispiel mit einer Wetter–App, um über schnell aufziehende Gewitter und Winde Bescheid zu wissen.

Die Sturmwarnleuchten, die rund um den See verteilt sind, könnten dabei helfen, das Wetter besser einzuschätzen. Die orangefarbenen Blinkscheinwerfer warnen Wassersportler vor Starkwind oder Sturm. Am bayerischen Bodenseeufer gibt es eine in Wasserburg, an der Luitpold–Kaserne auf der Hinteren Insel in Lindau und im Strandbad Eichwald.

Wann der See Tabu ist

Wenn die Lampen angehen, sei das ein klares Signal: Ungeübte sollten weder zum Schwimmen noch als Stehpaddler auf den See gehen. Das gelte auch bei Dämmerung oder Dunkelheit. Auch wenn die Stimmung am Abend noch so schön ist: „Ohne Licht geht es nicht.“

Gerd Drexler rät Stand–Up–Paddlern eine sogenannte Leash zu verwenden. Die Halteleine, die am Körper befestigt wird, verhindert, dass das Board bei einem Sturz wegtreibt. Bei Wind sollten sie unbedingt Rettungswesten anziehen. „Das bietet viel Sicherheit.“

Die Wasserschutzpolizei sei auch mit Verleihern wie Surfschulen im Gespräch. „Die haben auch ein Auge drauf und geben entsprechende Hinweise.“

So verhalten sich Passanten richtig

Doch wie sollen Passanten reagieren, wenn sie Paddler beobachten, die womöglich in Seenot sind? Wenn jemand bei Starkwind immer weiter nach draußen getrieben wird, sollte man auf jeden Fall die Polizei informieren, rät Drexler. „Lieber schaut man einmal zu viel nach.“ Wenn allerdings Leute vom Hoyerberg aus eine Notlage auf dem See melden, wundert er sich schon. „Da braucht man schon Adleraugen“, sagt er lachend.

Geübte Surfer, Wildwasserkajak– und Katamaranfahrer zieht es gerade bei Sturm auf den See. Die Wasserschutzpolizei kennt die meisten von ihnen. Wenn die ins Wasser fallen oder kentern, aber gleich wieder aufs Gerät steigen, sei dies keine Gefahr. Im Zweifelsfall überprüfe die Wapo aber auch hier, ob ein Notfall vorliege.