SUP an zehnjährigen Klimahelden verlost

Mit strahlenden Augen hat Corbinian am letzten Schultag vor den Sommerferien sein SUP abgeholt — er war der glückliche Gewinner der „Klimahelden–Verlosung“ der Stadtwerke Lindau. Zusammen mit seinem Bruder Max und dem Geschäftsführer Hannes Rösch trug er das SUP stolz aus dem Stadtwerke–Gebäude. Mama Cornelia und Papa Alexander halfen beim Luft rauslassen und Verladen auf den Fahrradhänger: Als mustergültige Klimahelden war die ganze Familie mit dem Fahrrad zur Übergabe gekommen.

Für den zehnjährigen Corbinian war es gar keine Frage, dass er sich das SUP mit seinem Bruder Max teilen wird. Und Mama und Papa dürften auch mal, meinten die Jungs. „Ja klar,“ war Cornelias Antwort, „aber nur, wenn ich vorne draufliegen darf….“

Geschäftsführer Hannes Rösch und Danielle Eichler, die Klimaschutzmanagerin der Stadt Lindau, hatten sich am Tag zuvor getroffen, um aus allen gültigen Einsendungen den Hauptgewinner zu ziehen.

Und auch wenn das SUP jetzt verlost ist — Klimaheldinnen und Helden braucht die Welt natürlich dringend auch in Zukunft. Darum gibt es das Info– und Mitmachheft „So wirst Du zum Klimahelden!“ auch weiterhin bei den Stadtwerken und am ZUP. Einfach und verständlich werden darin komplizierte Zusammenhänge erklärt und mit Rätseln und Experimenten verdeutlicht. Auf einem heraustrennbaren Poster gibt es Tipps zum Klimaschützen. „Man kann das Heft auch ganz prima im Unterricht verwenden und gemeinsam durcharbeiten“, berichtet eine Lehrerin aus ihrem Unterricht. Wer eine größere Menge Hefte braucht, kann sich gerne im Kundencenter der Stadtwerke melden.