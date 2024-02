Sumaya Farhat-Naser fordert Perspektiven für Palästinenser

Sumaya Farhat-Naser setzt sich als christliche Palästinenserin seit vielen Jahren für Frieden, Verständigung und Versöhnung ein. Für dieses Engagement ist sie vielfach ausgezeichnet worden. Jetzt hielt die 75-Jährige in Lindau einen Vortrag, der von den rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörern sehr unterschiedlich aufgenommen wurde: Die einen waren tief beeindruckt, andere fanden ihn zu einseitig. Vereinzelt verließen Zuhörer vorzeitig diese Veranstaltung, der eine einordnende oder hinterfragende Moderation durch die Veranstalter fehlte.

Anlass für den Vortrag war der Weltgebetstag der Frauen, der am 1. März gefeiert wird. Schon seit langem steht fest, dass dessen Inhalte und Liturgie diesmal aus Palästina stammen - wegen der aktuellen Entwicklungen in einer überarbeiteten Form.

Um Hintergrundinformationen zu Palästina zu liefern, hatten die Friedensräume Lindau/Pax Christi, die evangelische Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche und die Katholische Erwachsenenbildung im Landkreis Lindau Sumaya Farhat-Naser zu einem Vortrag eingeladen.

„Der Krieg muss aufhören“

Die aktuellen Ereignisse in Nahost blieben in ihrem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus Hospiz auf der Lindauer Insel jedoch weitgehend ausgespart. Sie kamen vor allem in einem flehenden Appell von Farhat-Naser zum Ausdruck: „Sie müssen uns helfen, dass wir aus dieser fürchterlichen Situation rauskommen, indem Sie einstimmig sagen: Der Krieg muss aufhören.“

Doch auch losgelöst von den derzeitigen Entwicklungen ist die Situation in Nahost eine hochkomplexe Thematik, der man sich aus verschiedenen Perspektiven annähern könnte: etwa aus historischer Sicht, mit einer politikwissenschaftlichen Analyse oder mit einem Austausch konträrer Standpunkte.

Sumaya Farhat-Naser setzte andere Schwerpunkte. Ihr Vortrag trug den Titel: „Trotz Gewalt und Unrecht den Frieden suchen.“ Dazu gab sie Einblicke in ihre Biografie, schilderte die Lebenswirklichkeit im Westjordanland ausschließlich aus palästinensischer Sicht, übte immer wieder heftige Kritik an der israelischen Politik und berichtete über ihre Friedensarbeit insbesondere mit Frauen und Jugendlichen.

Sie selbst wuchs in einer christlich geprägten Familie in der Universitätsstadt Bir Zait im Westjordanland nahe Jerusalem auf, besuchte eine Internatsschule von deutschen Diakonissen bei Bethlehem, studierte in Hamburg und promovierte in Angewandter Botanik. In ihrem Vortrag zeigte sie Bilder ihrer Heimatstadt, in der sie noch heute lebt. Dabei berichtete sie, dass es kaum Probleme im Zusammenleben von Christen und Moslems gebe, auch nicht mit Juden. Probleme gebe es aber mit dem Nationalismus.

Schon vor vielen Jahren Zentren als Orte der Begegnung gegründet

Dieser Konflikt habe nicht erst mit dem 7. Oktober 2023 (dem Tag des Terroranschlags der Hamas) begonnen, sondern schon vor 75 Jahren, „als der Staat Israel auf unserem Land gegründet wurde“, wie sie sagte. „Zwei Völker streiten sich, und beide Völker haben Recht. Die Palästinenser haben immer dort gelebt, und auch die Juden haben ein Recht dort zu leben und Sicherheit zu haben. Das Land ist so groß, dass wir alle dort leben können“, erklärte Sumaya Farhat-Naser und betonte: „Es darf nicht sein, dass unser Volk vertrieben wird.“

Immer wieder warf sie Schlaglichter auf die konfliktreiche Geschichte und machte Israel dafür verantwortlich. Sie berichtete von Unterdrückung der palästinensischen Bevölkerung und alltäglichen Ungerechtigkeiten. Sie erzählte von Umwegen, die sie nehmen müsse, nur, weil sie Palästinenserin sei. Sie zeigte Karten des zerstückelten Westjordanlands und berichtete von einer ungleichen Verteilung von Trinkwasser.

Besonders beklemmend waren ihre Fotos von Mauern, Zäunen und Checkpoints, an denen große Menschenmassen - auch Schulkinder - oft stundenlang darauf warten, dass das Tor geöffnet wird. „Das erklärt, warum die Menschen hoffnungslos sind“, sagte Sumaya Farhat-Naser.

Sie selbst versucht, Hoffnung zu vermitteln. Ihre Überzeugung: „Nur mit unserer Menschlichkeit können wir die Menschlichkeit der anderen erwecken.“

Zu pauschalisierend und zu wenig in Faktenanalyse eingebettet

Im Laufe ihres Vortrags, der keiner Chronologie folgte, berichtete sie, dass sie schon vor vielen Jahren zwei Zentren als Orte der Begegnung gegründet hatte, in denen israelische und palästinensische Frauen für den Frieden arbeiten konnten. „Wir haben festgestellt, wie wunderbar es ist, wenn wir einander verstehen“, sagte sie.

Sie gab auch Einblicke in ihre Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an Schulen. Ihr Ziel beschrieb sie so: „Sie sollen lernen, friedvoll an ihrer Zukunft zu arbeiten. Das kann man nur, wenn man lernt, gewaltfrei zu denken, zu fühlen, zu sprechen und zu handeln.“ Schließlich nannte sie ihre Prinzipien der Friedensarbeit. Dazu gehöre, dass jeder Mensch von Geburt an gleich und einzigartig sei. „Diese Verschiedenheit ist eine Bereicherung der Schöpfung.“

In der anschließenden Fragerunde erhielt Farhat-Naser viel Zustimmung. Von einigen Zuhörern hat die Lindauer Zeitung aber auch erfahren, dass ihnen diese Sichtweise zu „grenzwertig“, zu pauschalierend und zu wenig in eine Faktenanalyse eingebettet war. Kritisch aufgenommen wurde zum Beispiel Farhat-Nasers Aussage zur radikalislamischen Hamas. So antwortete die 75-Jährige auf eine Frage aus dem Publikum: „Die Hamas sind normale Menschen.“ Viele ihrer Studenten seien Hamas, es gebe aber auch einen militanten Zweig.

Farhat-Naser bezeichnete diese Menschen als „total verzweifelt“ und fügte hinzu: „Es ist unsere Aufgabe, sie zu erreichen und nicht zu sagen, wir töten sie.“ Es sei wichtig, insbesondere der Jugend eine Perspektive aufzuzeigen. An anderer Stelle forderte sie, dass Israel die Rechte der Palästinenser anerkennen müsse. Eine konkrete Lösung für die aktuelle Situation im Gazastreifen nannte sie jedoch nicht.

Die Situation in Nahost wird im neuen Programm der Lindauer Friedensräume, das im März erscheint, weiter thematisiert. Der ökumenische Weltgebetstag wird am Freitag, 1. März, in vielen Gemeinden gefeiert – in Lindau um 18 Uhr in der Aeschacher Christuskirche.