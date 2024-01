Sumaya Farhat Naser berichtet aus Palästina

„Perspektive und Hoffnung werden geschaffen nicht zuletzt durch Bildung von Frauen und Jugendlichen“, so Farhat-Naser. Sie ist 1948 in Palästina geborgen, wuchs in einer christlich geprägten Familie in Birseit bei Jerusalem auf und besuchte ein deutsches Internat nahe Bethlehem. Sie studierte in Hamburg und promovierte in angewandter Botanik. Seit Jahrzehnten setzt sie sich für Dialog und Gewaltverzicht bei der Lösung des Nahostkonfliktes ein. Im Jahr 2000 wurde ihr der Friedenspreis der Stadt Augsburg verliehen. Sumaya Farhat Naser war bereits mehrmals in den Friedensräumen zu Gast und ist vielen bekannt durch ihre Publikationen unter anderem „Im Schatten des Feigenbaums“. Der Vortrag ist kostenfrei, Spenden für die Friedensarbeit werden erbeten.