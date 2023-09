Einsatzkräfte suchen weiter nach dem verschwundenen Segler: Am Sonntag sind Wasserwacht, Wasserschutzpolizei und DLRG mit Wassersuchhunden auf dem Bodensee unterwegs. Und die schlagen am Sonntagnachmittag in einem Bereich an.

Um 11 Uhr am Sonntagmorgen fuhr die erste Gruppe mit zwei Suchhunden der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Füssen auf den See, erzählt Benjamin Rädler, Einsatzleiter bei der Lindauer Wasserwacht. Am Nachmittag wurden sie von zwei anderen Suchhunden abgelöst. „Die Hunde haben mehrmals im gleichen Bereich angeschlagen.“

Bei dem Bereich handle es sich um einen Kreis mit etwa 30 Metern Durchmesser. Zuvor hatten die Einsatzkräfte den Suchbereich unter anderem mit Hilfe von Zeugenaussagen bereits eingegrenzt.

Unfallstelle ist zwischen 50 und 60 Meter tief

„Wir tauschen jetzt die Hunde gegen die Technik aus“, so Rädler im Gespräch am Sonntagnachmittag. Die Einsatzkräfte wollen den Bereich nun noch einmal mit Unterwasserdrohne und Seitensichtsonar absuchen. Bis etwa 18 Uhr soll der Einsatz am Sonntag noch dauern. Auf dem Bodensee unterwegs sind die Lindauer Wasserwacht, die Wasserschutzpolizei und die DLRG Füssen.

Speziell ausgebildete Hunde helfen bei der Suche auf dem Bodensee. (Foto: Wasserwacht Lindau )

Der 93–jährige Segler, der von Meersburg nach Hard in Österreich unterwegs war, ist am Mittwochnachmittag zwischen Lindauer Insel und dem Hafen Hard über Bord gegangen. Der Mann war allein unterwegs gewesen. Die Polizei vermutet einen Unfall.

Noch am Mittwoch suchte ein Großaufgebot an Einsatzkräften den Bereich um die Unfallstelle zwischen Lindauer Insel und Hard ab. Rund 100 Rettungskräfte aus Bayern, Österreich, der Schweiz und Baden–Württemberg waren mit insgesamt 15 Booten, Sonargerät, Unterwasserdrohne und Tauchroboter im Einsatz. Doch sie fanden den Mann nicht. Nach sechs Stunden brachen sie die Suchaktion in der Dunkelheit ab.

Auch in den darauffolgenden Tagen suchten Wasserwacht und Wasserschutzpolizei weiter. Weil das Wasser an der vermuteten Unfallstelle zwischen 50 und 60 Meter tief ist, kam unter anderem der Tauchroboter der Wapo zum Einsatz. Bislang blieb die Suche aber ohne Erfolg.