Mit Booten und Hubschraubern

Suchaktion auf Bodensee nach gekenterten Wassersportlern

Lindau / Lesedauer: 2 min

Rettungskräfte und Polizei haben am Donnerstagabend in der Schachener Bucht vor Lindau nach einem gekenterten Wassersportler gesucht, der ihnen gemeldet worden war. (Foto: Kreiswasserwacht Lindau )

Polizei und Rettungskräfte suchen am Donnerstag in der Schachener Bucht nach einem gekenterten Wassersportler. Am selben Abend geraten vor Lochau Stand-up-Paddler in Not.

Veröffentlicht: 18.08.2023, 08:14 Von: Lindauer Zeitung