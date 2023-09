Einen großflächigen Internetausfall hat es am Donnerstagvormittag in Lindau gegeben. Betroffen waren Kunden der Telekommunikation Lindau. Auch am Freitag kann es noch einmal zu einer Störung kommen.

Ursache für die Störung war ein kaputtes Bauteil, wie Silvia Schick von der Firma Netcom BW auf Nachfrage der LZ schreibt. Die Netcom BW, eine Tochter der EnBW mit Sitz in Ellwangen, hat im Juni 2022 den Netzbetrieb und das Endkundengeschäft von der TK Lindau übernommen. Damit kümmert sich die Firma auch um das Störungs- und Kommunikationsmanagement.

Was Kunden tun müssen

Die Störung habe am Donnerstag gegen 8 Uhr begonnen, gegen 10.30 Uhr sei sie behoben gewesen. „Die Kunden werden gebeten, ihren Router neu zu starten, falls sie immer noch Verbindungsprobleme mit dem Internet haben sollten“, so Schick.

Das Bauteil werde vorsorglich in der Nacht auf Freitag getauscht. Wer dann wieder Probleme habe, solle seinen Router neu starten ‐ und wenn das nichts nutzt die Störungsnummer kontaktieren unter 08382/704499. Den letzten großen Ausfall haben TK-Lindau-Kunden erst Anfang September erlebt, als das Internet 13 Stunden lahm lag.