Stürmer Marlon Wolf wechselt zu den Lindau Islanders

Von der Zugspitze an den Bodensee: Marlon Wolf wechselt innerhalb der Eishockey-Oberliga Süd vom SC Riessersee zu den EV Lindau Islanders. Wolf ist der erste Zugang der Islanders für die Saison 2024/25. Mit dem jungen Stürmer wechselt laut Mitteilung der Islanders ein talentierter Spieler nach Lindau, der sich dort für höhere Aufgaben empfehlen möchte. So, wie es etwa zuletzt Alexander Dosch gelungen ist.

„Marlon ist ein Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits viel Oberliga-Erfahrung sammeln konnte“, wird der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic, in der Mitteilung zitiert. „Er ist ein harter Arbeiter, der sich stets weiterentwickeln möchte und gut am Bully agiert. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat.“

Geboren wurde Marlon Wolf in Ingolstadt.Beim dortigen DEL-Club ERC Ingolstadt begann er auch seine Eishockeylaufbahn. Wolf durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften bis zur U20. In der Jugend glänzte er vor allem in der U16 und U17, als er in 32 Spielen 61 Scorerpunkte erzielte. In der U17 steigerte er sich in 30 Spielen auf 93 Scorerpunkte. Dies brachte ihm in der Saison 2018/19 auch zwei persönliche Titel ein - er beendete die Saison in der U17 als bester Torschütze (47 Tore) und bester Scorer.

Zwei DEL-Spiele stehen in der Vita

Zur Saison 2019/20 wechselte Wolf erst in die U20 des Deggendorfer SC, wo er allerdings nur ein Spiel absolvierte. Dann ging es gleich in den Profikader des DSC. Nach elf Spielen in der Oberliga Süd ging es in derselben Saison weiter in die Kaderschmiede der RB Hockey Juniors nach Salzburg. Dort kam Wolf im DHL-Cup 19-mal zum Einsatz. In der Saison 2020/21 war der Stürmer hauptsächlich für die U20 des EC Salzburg aktiv, glänzte dort in 18 Spielen mit 31 Scorerpunkten und durfte auch zweimal für die RB Hockey Juniors in der multinationalen Alps Hockey League aufs Eis.

Im Sommer 2021 wechselte Wolf zum SC Riessersee - für die Garmischer bestritt er 134 Pflichtspiele bestritt. In seiner ersten Spielzeit beim SCR stand Wolf auch zweimal für den Kooperationspartner EHC Red Bull München im DEL-Kader. Nun will Wolf seinen nächsten Schritt in der Profikarriere bei den EV Lindau Islanders machen.

Der bisherige Kader der EV Lindau Islanders

Trainer: Michael Baindl (neu, Bayreuth Tigers); Tor: Dieter Geidl; Verteidigung: Patrick Raaf-Effertz; Sturm: Adriano Carciola, Andreas Farny, Vincenz Mayer, Nicolas Strodel, Marlon Wolf (neu, SC Riessersee).