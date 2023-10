Ein 69-jähriger Mann hat am Dienstagvormittag eine Körperverletzung im Zusammenhang mit einem Verkehrsverstoß bei der Lindauer Polizeiinspektion angezeigt. Demnach wurde dem 69-jährigen Mann gegen 11.45 Uhr die Vorfahrt an der Kreuzung Kirchstraße/Lindenstraße in Weißensberg durch den Fahrer eines schwarzen SUV genommen.

Daraufhin gab der 69-Jährige dem Fahrer des SUV die Lichthupe, wie es im Polizeibericht heißt. Beide fuhren weiter bis zum Reiterhof in der Lindauer Straße. Dort kam es dann zu Beleidigungen durch den unbekannten SUV-Fahrer.

Polizei sucht Zeugen

Der Mann warf schließlich ein Feuerzeug gegen das Fahrzeug des 69-Jährigen. Als dieser versuchte, das Feuerzeug von der Straße aufzuheben, wurde er von dem anderen Fahrer körperlich angegangen. Dabei erlitt der 69-Jährige Prellungen und Hautabschürfungen an beiden Händen.

Der Fahrer des SUV ist laut Polizei etwa 30 Jahre alt, 80 Kilogramm schwer, athletische Figur, rundes Gesicht. Zeugen, die nähere Angaben zu dem bisher unbekannten Fahrer und dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lindau unter der Telefonnummer 08382/9100, in Verbindung zu setzen.