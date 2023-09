Der Streit um die Ufergeländer geht weiter. Und jetzt ist offenbar eine neue Eskalationsstufe erreicht. Das Thema steht am Mittwoch schon wieder auf der Tagesordnung des Stadtrats. Laut Sitzungsvorlage sollen die Räte ihren Beschluss vom Juli wieder aufheben. Ulrich Schöffel von der Bürgerunion spricht von einer „Einschränkung der Grundrechte des Stadtrats“ und droht der Verwaltung mit Gericht.

Im Mai hatte der Stadtrat beschlossen, dass Lindaus Ufermauern über Grünstreifen und Geländer gesichert werden sollen. Grundlage für die Entscheidung war ein 7000 Euro teures Gutachten, das die Garten- und Tiefbaubetriebe (GTL) in Auftrag gegeben hatten.

Nachdem die Lindauer Zeitung über den Stadtratsbeschluss berichtet hatte, hagelte es in Leserbriefen und den sozialen Medien Kritik. Einige Lindauer halten vor allem die Geländer für unnötig, andere finden die veranschlagten Kosten von 235.000 Euro schlicht viel zu teuer.

Räte müssen Gelegenheit bekommen, Entscheidung wieder zu revidieren

Daraufhin hatten 13 Stadträtinnen und Stadträte von BU, CSU, FB und FDP sowie Sebastian Krühn (JA) beantragt, dass das Thema noch einmal behandelt wird. Begründung: Sie hätten sich in der Mai-Sitzung schlecht und teilweise sogar falsch informiert gefühlt. Der Beschluss vom Mai solle außer Vollzug gesetzt und ein neues Gutachten erstellt werden.

Im Juli, Oberbürgermeisterin Claudia Alfons war da schon in der Babypause, ging der Antrag der 13 Stadträte mit 15:14 Stimmen knapp durch. Zünglein an der Waage waren Bürgermeisterin Katrin Dorfmüller (SPD) und Bürgermeister Mathias Hotz (JA), die als Letzte für den interfraktionellen Antrag gestimmt hatten. Und das, obwohl sie sich zuvor gegen den Antrag und ein neues Gutachten ausgesprochen hatten.

Mit ihrer Stimme für den Antrag wollten die beiden Juristen offenbar bezwecken, dass sich das Landratsamt des Themas annimmt. „Damit wird das jetzt der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegt“, sagte Bürgermeister Mathias Hotz im Juli noch während er die Hand zum „Ja“ hob.

So einfach ist das aber nicht. Denn das Landratsamt prüft den Beschluss als Rechtsaufsichtsbehörde nur dann, wenn die Formalien eingehalten wurden. Doch das ist in der Julisitzung offenbar nicht passiert.

Laut Landratsamt reicht es nicht aus, einfach anzukündigen, dass ein Beschluss bei der Rechtsaufsichtsbehörde beanstandet wird. Der Stadtrat müsse dann auch noch die Gelegenheit bekommen, seine Entscheidung wieder zu revidieren. Nur wenn der Rat dann noch immer an der Entscheidung festhält, könne der Bürgermeister die Entscheidung der Rechtsaufsicht herbeiführen.

Sechs Seiten lange Stellungnahme von der BU

Genau dies holt OB Alfons am Mittwoch nun nach. Die Verwaltung kündigt in der Sitzungsvorlage an, dass die Oberbürgermeisterin den Beschluss vom Juli beim Landratsamt beanstanden werde ‐ sofern der Stadtrat diesen am Mittwoch nicht aufhebt.

Gut sechs Din-A-4-Seiten lang ist eine Stellungnahme, die BU-Stadtrat Ulrich Schöffel an Verwaltung, Stadtratskollegen und Presse verschickt hat. In seiner Mail kritisiert er den Tagesordnungspunkt als „eine äußerst bedenkliche Trotzreaktion der Verwaltung“, die verbunden sei mit „merkwürdig rechthaberischem Gehabe und unangebrachten Drohgebärden“. Nur der Formfehler mache es möglich, dass sich der Stadtrat nun wieder mit dem Thema befasse, „ohne dass sich an der materiellen Rechtslage etwas geändert hätte“.

Auch inhaltlich liegen Verwaltung und Schöffel nach wie vor über Kreuz. Wie schon mehrfach zuvor weist die Verwaltung in ihrer aktuellen Sitzungsvorlage darauf hin, dass eine Verzögerung der Uferabsicherung „möglicherweise nicht vertretbar“ sei, nachdem ein Gutachten Gefahrensituationen festgestellt habe.

Schöffel hält dagegen, dass es die betroffenen Uferanlagen schon seit Jahrzehnten gebe, ohne dass dort Nennenswertes passiert sei. Zudem ist er noch immer der Ansicht, dass das Gutachten an offensichtlichen Mängeln leidet.

Geht der Streit vor Gericht?

Die Verwaltung argumentiert, dass die Räte genügen Zeit gehabt hätten, sich auf die Sitzung im Mai, die in Ausschüssen vorberaten worden war, vorzubereiten. Die Räte hätten dann schon im Mai gegen die Absicherung der Uferstellen stimmen und gleichzeitig ein Gegengutachten beantragen müssen. Abgesehen davon hätten sich im Nachgang keine neuen Tatsachen ergeben, die eine erneute Abstimmung im Juli gerechtfertigt hätten.

Schöffel verweist darauf, dass es bei mangelnder Expertise, die sich auch nachträglich manifestieren könne, keine zeitliche Grenze für einen Antrag auf „korrigierende Überprüfung“ gebe. Und weiter: „Ob eine Entscheidung des Stadtrats Bestand hat oder nicht, hat allein der Stadtrat selbst zu entscheiden und nicht die Verwaltung.“

Er fordert seine Stadtratskollegen auf, den Beschluss vom Juli am Mittwoch nicht außer Kraft zu setzen und die Stellungnahme des Landratsamts abzuwarten. „Sollte die Verwaltung inzwischen von der Einschränkung der Grundrechte des Stadtrats nicht ablassen, ist die Einleitung einer kommunalverfassungrechtlichen Streitigkeit vor Gericht zu erwägen.“

Der öffentliche Teil der Stadtratssitzung beginnt am Mittwoch, 27. September, gegen 18 Uhr im Alten Rathaus.