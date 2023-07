Streit um Parkplatz auf der Insel eskaliert

Am Sonntagnachmittag ist es zu einer Streiterei um einen Parkplatz auf der Insel am Bahnhofsplatz gekommen. Ein 37–jähriger Mann wollte einen Parkplatz blockieren, den er zusammen mit einem Bekannten erspäht hatte, berichtet die Polizei. Der 37–Jährige stieg aus und stellte sich in die Parklücke. Sein Begleiter wollte kurz umdrehen und in die besetzte Lücke einfahren. Zwischenzeitlich kam jedoch eine 58–jährige Pkw–Fahrerin an die Parklücke und forderten den 37–jährigen auf, auf die Seite zu gehen, was dieser aber nicht machte. Dabei stieß die Fahrerin des Pkw an seine Beine und schob ihn aus der Parklücke, die er dann unfreiwillig verließ.

Die Polizei weist darauf hin, dass ein solches Blockieren einer Parklücke nicht erlaubt ist und den Tatbestand einer Nötigung erfüllen kann. Ebenso kann das Herausschieben eines Blockierers mit einem Fahrzeug ebenfalls den Tatbestand einer Nötigung oder sogar einer gefährlichen Körperverletzung erfüllen, wenn der Blockierer dabei verletzt wird. In diesem Fall wurde der 37–Jährige jedoch nicht verletzt.