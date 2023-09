Lindau

Streit in Drogerie: Mann bespuckt Frau

Lindau / Lesedauer: 1 min

In einer Drogerie in Lindau ist es am frühen Donnerstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer 28–jährigen Frau und einem bislang unbekannten, etwa 30–jährigen Mann gekommen. Die Frau wurde zudem von dem Mann bespuckt, wie die Polizei schreibt.

Veröffentlicht: 15.09.2023, 14:27 Von: Lindauer Zeitung