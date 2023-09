Lindau

Streit im Wohnheim für Obdachlose

Lindau / Lesedauer: 1 min

Im Wohnheim für Obdachlose in Lindau in der Reutiner Straße 63 ist es am Freitag gegen 1 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männer im Alter von 31 und 42 Jahre gekommen, teilt die Polizei mit. Nach Eintreffen mehrerer Streifen konnten die beiden Streithähne getrennt werden.

Veröffentlicht: 08.09.2023, 12:09 Von: Lindauer Zeitung