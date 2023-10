Wie die Polizei am 4. Oktober mitteilt, ist es bereits am 30. September, 5.40 Uhr, in einer Wohnung in Götzis zu einem heftigen Streit zwischen zwei Männern aus Somalia gekommen. Die Auseinandersetzung eskalierte, wobei der 23-jährige Täter das etwa ein Jahr ältere Opfer mit einem Küchenmesser attackierte und mit diesem wiederholt zustach. Das Opfer erlitt dadurch mehrere Verletzungen, befindet sich aber außer Lebensgefahr.

Der Beschuldigte, der nach Angaben der Polizei zum Tatzeitpunkt stark alkoholisiert war, wurde noch am Tatort festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert.

Über ihn wurde zwischenzeitlich die Untersuchungshaft verhängt.

Die Ermittlungen wegen absichtlich schwerer Körperverletzungen werden vom Landeskriminalamt Vorarlberg in Kooperation mit der Polizeiinspektion Götzis geführt.