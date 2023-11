Streit auf Straße ruft Polizei auf den Plan

Gegen Mitternacht ist es in der Nacht auf Sonntag im Bereich um die Obdachlosenunterkunft in Lindau zu mehreren Mitteilungen an die Polizei gekommen. Deren Bericht zufolge war der Grund, dass sich Menschen lautstark auf der Straße gestritten haben. Als die Beamten die Personen in der Kemptener Straße antrafen, gab eine 21-Jährige aus Sigmarszell an, dass ihr von einer 42-jährigen Bewohnerin der Unterkunft mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht worden sei. Ein Grund für die Auseinandersetzung konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. Die 42-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.