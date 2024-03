Die Lokführer der Deutschen Bahn streiken wieder. Wir haben uns in der Fußgängerzone auf der Insel umgehört und nachgefragt, was die Lindauer davon halten.

Einige finden es nicht gut, dass die Züge so oft streiken und finden, dass die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL einen Kompromiss finden sollten. So zum Beispiel die 68-jährige Cornelia Breust. „Wir haben schon Zugtickets für August gebucht, jetzt müssen wir nur hoffen, dass die Lokführer dann nicht streiken“, sagt sie.

Hofft auf einen Kompromiss: Cornelia Breust. (Foto: Aileen Pröller )

Ingart ärgert sich über die Streiks, da sie selbst davon betroffen ist. „Streikrecht hat jeder, aber es wird gerade zu sehr ausgenutzt“, sagt die 66-Jährige. Sie versteht, dass die Lokführer für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen, aber in dieser Häufigkeit sei es „nicht mehr normal“.

Ist für mehr Gerechtigkeit: Günter Hass. (Foto: Aileen Pröller )

„Ich finde es berechtigt, dass die Lokführer streiken, da die oberen Bosse sehr viel verdienen und die Lokführer fast nichts“, erklärt Günter Hass. Es sollte gerechter werden, findet der 66-Jährige.

„Wie soll man so mal die Familie besuchen oder mal in den Urlaub gehen, wenn die ganze Zeit gestreikt wird ?“, fragt indes der 57-jährige Holger aus Groß-Gerau. Er ist selbst von dem Streik betroffen.

Ist selbst vom Streik betroffen: Holger aus Groß-Gerau. (Foto: Aileen Pröller )

„Ich finde die Deutsche Bahn und die Lokführer sollten sich einigen“, sagt die 86-jährige Erika Dints. Schließlich seien viele Leute auf die Züge angewiesen.

Ist für eine Einigung: Erika Dints. (Foto: Aileen Pröller )

Dem schließt sich eine 92-jährige Frau an, welche ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Auch wenn sie persönlich nicht vom Streik betroffen sei, findet sie die Häufigkeit der Streiks nicht in Ordnung.