Lindau-Podcast

Straßenmusik: Sorgt sie für Urlaubsfeeling oder ist das Lärmbelästigung?

Lindau / Lesedauer: 1 min

Julia Baumann und Yvonne Roither im Lindau-Podcast. (Foto: shy )

Lindau will Straßenmusik in Zukunft einschränken. Was genau geplant ist - und ob das überhaupt einen Effekt haben kann. Darum geht es in der neuen Folge.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 19:00 Von: Julia Baumann, Yvonne Roither