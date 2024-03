In dem Projekt Mittelschule stecken bereits viel Zeit und Geld. Doch jetzt sollen die weiteren Planungen pausieren. Die Stadtverwaltung will die Schulentwicklung neu überdenken.

Bisher war der Neubau einer einhäusigen Mittelschule auf der Blauwiese der Grundpfeiler, auf dem die weitere Schulentwicklungsplanung aufbaute. Die sah beispielsweise vor, dass die Reutiner Grundschule künftig das Schulgebäude der dortigen Mittelschule nutzen soll. Dann könnten auch die Grundschulen in Zech und Aeschach angegangen werden.

Angesichts der angespannten Finanzlage der Stadt ist jedoch unklar, wann und wie der Neubau, der auf auf 45 bis 54 Millionen Euro geschätzt wird, verwirklicht werden kann.

Doch die Zeit drängt. Wegen der steigenden Schülerzahlen und des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026 müssen neue Räume an den Grundschulstandorten geschaffen werden.

Neuer „Maßnahmenmix“

Die Stadtverwaltung arbeitet daher schon länger an einem Plan B. Vergangene Woche tagten Finanzausschuss und Bauausschuss nicht öffentlich zu diesem Thema. Für Mittwoch ist der Tagesordnungspunkt „Schulentwicklungsplan“ in die öffentliche Stadtratssitzung aufgenommen worden.

Statt die ganze Planung um die Mittelschule herum zu organisieren, gibt es nun eine neue Strategie: „Ziel ist es, einen Maßnahmenmix aus mehreren priorisierten Einzelprojekten für die verschiedenen Standorte zu erarbeiten“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Die Finanzplanung soll darauf ausgelegt und gegebenenfalls gestaffelt werden.

Welche Gebäude können als Ausweichquartiere genutzt werden?

Dabei sollen sowohl die Grundschulen „zeitgerecht ertüchtigt“, als auch die Bedürfnisse der Mittelschule, die weiter zweihäusig bleiben soll, berücksichtigt werden.

Details zu dieser Planung sind noch nicht bekannt. Die Stadträte hätten zum Schutz des Konsolidierungsprozesses Verschwiegenheit vereinbart, betonen sie. Es läuft aber darauf hinaus, dass vorhandene Gebäude als Ausweichquartiere während der Renovierung verschiedener Schulen genutzt werden.

Wie sieht das Meinungsbild im Stadtrat vor der Sitzung aus? Die LZ hat alle Stadträte und Stadträtinnen um eine Stellungnahme gebeten: CSU und Freie Wähler sahen sich jedoch nicht in der Lage zu antworten, weil sie zu diesem Thema zu wenig Informationen hätten. Mathias Hotz (JA) reagierte nicht auf die Anfrage.

Das sagen die Stadträtinnen und Stadträte

Aus den Antworten der anderen Stadträte wird ersichtlich: Die meisten halten den zeitnahen Bau einer Mittelschule inzwischen für unrealistisch, sehen aber akuten Handlungsbedarf bei den Grundschulen - und befürworten, dass man über Alternativen nachdenkt.

„Momentan sehen wir das Projekt Mittelschule - wie ursprünglich geplant - zeitnah als nicht durchsetzbar an“, schreibt Katrin Dorfmüller (SPD). Es fehle schlicht an den finanziellen Mitteln. Nicht ausgeschlossen sei hingegen, dass „zu einem späteren Zeitpunkt die Planungen inklusive pädagogischem Konzept wieder aktuell werden“.

Keine „Begehrlichkeiten“ wecken

Auf der Suche nach Zwischenlösungen, um die Grundschulen zu sanieren oder zu erweitern, zeichneten sich „gute Lösungsmöglichkeiten“ ab. Da diese aber noch nicht auf ihre Durchführbarkeit geprüft worden seien, mache es keinen Sinn darüber öffentlich zu diskutieren. „Hier dürfen keine Begehrlichkeiten geweckt, Preise eventuelle hochgejagt oder gar Ängste geschürt werden“, schreibt Dorfmüller weiter.

Die Bunte Liste freue sich, über eine Alternative beraten zu können. „Wenn sich der erste Eindruck bestätigt, ist sie schneller umzusetzen, nachhaltiger und mit weniger Risiko in der Umsetzung verbunden“, schreibt Daniel Obermayr. Der Ansatz würde die Blauwiese als Grünfinger erhalten und bestehende Infrastruktur nutzen. „Das befürworten wir.“

„Es wäre eine gute Nachricht, wenn die Blauwiese nicht bebaut werden muss“, sagt auch Christiane Norff (ÖDP). Sie spricht sich dafür aus, Alternativen „ergebnisoffen“ zu prüfen.

Ulrich Jöckel (FDP) geht davon aus, dass das „Nein zu einem Mittelschul-Blauwiesen-Neubau eine Mehrheit findet und wir die vorhandenen Gebäude ertüchtigen und schnellstens Zeit- und Anforderungsprofile umgesetzt werden“. Jöckel: „Wir sehen einen Kompromiss in anderen Standorten.“

Gebot der Vernunft, alternative Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen Ulrich Schöffel

Angesichts der Haushaltslage ist für Jürgen Müller (LI) klar: „Es kann und darf keinen Neubau auf der Blauwiese geben.“ Seiner Meinung nach sollte mit einer „Sanierung und, soweit erforderlich, mit einer Erweiterung der Grundschulen nach Dringlichkeit begonnen werden“. Wichtig sei, dass die Schulstandorte in den einzelnen Stadtteilen erhalten bleiben.

Auch wenn die BU das Schulkonzept mit einer einhäusigen Mittelschule als „überzeugend eingeschätzt“ habe: Angesichts der „horrenden Kosten des Neubaus“ und der „desaströsen Haushaltslage“ sei es ein „Gebot der Vernunft, alternative Lösungsmöglichkeiten zu untersuchen“, findet Ulrich Schöffel. Bis dahin sollten alle anderen Planungen ausgesetzt werden.

Rainer Rothfuß (AfD) will am Bau einer neuen Mittelschule auf der Blauwiese festhalten. Nach einer „verschwenderischen Investitionspolitik“ dürfe man nicht an der Zukunft der Kinder sparen.

Keine Alternative zu einem neuen Mittelschulgebäude auf der Blauwiese Günther Brombeiß

Für Günther Brombeiß (FB), Schulbeauftragter des Stadtrates, sind inzwischen die Investitionen an den Grundschulen vordringlich. „Die Fertigstellung der neuen Mittelschule käme inzwischen zu spät, um für die Grundschulen rechtzeitig eine Entlastung zu bringen.“ In die Situation sei man gekommen, nachdem sich eine Mehrheit des Stadtrates im vergangenen Jahr verweigert habe, Vorschläge für eine mögliche Finanzierung der Mittelschule zu beraten und auch keine eigenen Finanzierungsvorschläge gemacht habe.

Dennoch betont er: „Eine Alternative zu einem neuen Mittelschulgebäude auf der Blauwiese gibt es für die Mittelschule nicht und wird in Zukunft umgesetzt werden müssen.“ Dazu gebe es nicht nur einen einstimmigen Stadtratsbeschluss. Man stehe auch gegenüber den Elternbeiräten in der Pflicht.

So soll die neue Mittelschule auf der Blauwiese aussehen, ob sie gebaut wird, ist allerdings fraglich. (Foto: bbb )

Sollte der Stadtrat entscheiden, dass die nächsten Planungsschritte für die Mittelschule vorläufig ausgesetzt werden, dann werden die 700.000 Euro, die im Haushalt 2024 dafür eingestellt sind, im Moment nicht ausgegeben. „Wie in diesem Fall mit dem Geld im Weiteren umgegangen wird, müsste dann in weiteren Schritten beraten werden“, sagt Bettina Wind, Pressesprecherin der Stadt.

Der Stadtrat trifft sich am Mittwoch, 20. März, ab 18 Uhr im Alten Rathaus zu einer öffentlichen Sitzung. Es werden die Ergebnisse der Parkraumanalyse und Parkplatz-Bedarfsermittlung vorgestellt, aber auch diverse Bebauungspläne stehen auf der Tagesordnung.