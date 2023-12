Wenn andere Gans und Blaukraut essen, Weihnachtslieder singen oder und mit ihren Kindern Bescherung feiern, dann müssen sie zur Arbeit: Altenpflegerinnen, Notfallsanitäter und Polizisten. Wie sie diesen besonderen Dienst an Heiligabend erleben.

Ruza Kojic sortiert die Medikamente ein. Sie arbeitet konzentriert, es darf ihr kein Fehler passieren. Der alte Mann im Rollstuhl kann nicht so lange warten. Er will wissen, ob er nun allein zum Bahnhof fahren muss oder ob ihn jemand bringt. Die Krankenschwester antwortet ihm geduldig.

Sie schlägt vor, dass er sich vor seinem Ausflug erst noch ausruhen soll. Einmal, zweimal, dreimal. Dabei ist sie unter Zeitdruck. Eigentlich sollte sie schon längst in der Teambesprechung sein.

„Das zieht sie schon runter“

An Heiligabend ist das anders, sagt die 27-Jährige. Es klingt fast sehnsüchtig. Ruza Kojic ist die Wohnbereichsleiterin auf Station eins im Senioren- und Pflegeheim Hospital und dort für 35 betagte Frauen und Männer zuständig. Sie macht ihre Arbeit „mit Herz und Seele“, wie sie sagt. Auch an Weihnachten.

„An dem Tag ist mehr Zeit“, so Kojic. Es gebe keine Visiten, keine Arztbesuche. „Da kann ich mehr für die alten Menschen da sein.“ Und auf ihre Gespräche eingehen.

Das ist auch nötig. „Die Weihnachtstage sind für die Bewohner wichtig.“ Aber auch „traurig“, weil viele keine Angehörigen mehr haben, die sie zum Fest nach Hause holen. „Das zieht sie schon runter“, sagt auch Erika Schorer, die die Station zwei im Hospital leitet.

Die 32-Jährige versucht, die alten Menschen an Heiligabend aufzumuntern. Sie arbeitet seit 15 Jahren immer an Weihnachten. Da kriegt man Routine.

Der Polizist weiß nicht, was ihn im Dienst erwartet

Michael Schlötzer kommt gerade von einem Verkehrsunfall, der zum Glück glimpflich ausgegangen ist. Der Polizist hofft, dass auch Heiligabend keine Katastrophen passieren. Doch wenn er um 20 Uhr seinen Dienst beginnt, dann weiß er nicht, was ihn erwartet.

Erfahrungsgemäß sei es „eher ruhig“ an Heiligabend, sagt er. Zu späterer Stunde gebe es hin und wieder Familienstreitigkeiten und „blöde Situationen“. Beispielsweise, „wenn der unbeliebte Onkel mal wieder da ist und schon Alkohol geflossen ist“.

Notfallsanitäter mit besonderem Kopfschmuck

Auch sie sind auf Stand-by: Die Notfallsanitäter Désirée Cindric, Jonas Koschnick und Moritz Bayer teilen sich die Schicht an Heiligabend. Sie sind im Falle eines Falles da, um zu helfen. Ganz egal, ob Herzinfarkt, Unfall oder kleinere Wehwehchen. Aber meist verlaufe der Dienst an Weihnachten eher ruhig, sagt Jonas Koschnick.

„Ein Tag wie jeder andere“: Die Notfallsanitäter Désirée Cindric, Jonas Koschnick (links) und Moritz Bayer rücken an Heiligabend aus, wenn Menschen medizinische Hilfe brauchen. Hier stehen sie vor dem neuesten Rettungswagen der Lindauer Wache. (Foto: roi )

Was ihre Arbeit angeht, sei Heiligabend „ein Tag wie jeder andere“, sagt Cindric. Aber nur fast, denn zur Feier des Tages rücken die Notfallsanitäter mit besonderem Kopfschmuck aus. Sie tragen Haarreifen mit Weihnachtsbäumen, allerdings nur, wenn es der Einsatz zulässt. Den Patienten gefällt’s, weiß Moritz Bayer: „Sie reagieren positiv.“

Je nach Branche müssen bis zu 20 Prozent der Beschäftigten in Deutschland auch an den Weihnachtfeiertagen und rund um den Jahreswechsel arbeiten, so das Ergebnis einer Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts der Hans-Böckler-Stiftung vom vergangenen Jahr. Wer im Schichtdienst arbeitet, der ist das gewohnt.

Warum ihm der Dienst dieses Jahr schwerer fällt

Michael Schlötzer tut sich dieses Jahr trotzdem etwas schwerer. Der Polizist ist Papa geworden und hat erstmals als junger Vater an Heiligabend Dienst. Sein Sohn ist 15 Monate alt. Auch wenn er seine Kollegen wirklich möge: „Ich wäre lieber Zuhause“, räumt er ein. Aber in seiner Schicht sind noch zwei junge Mütter, da müsse man sich die Feiertage eben aufteilen. „Und mein Sohn schläft ja eh“, sagt Schlötzer.

Weihnachten fällt deswegen nicht aus. Es wird passend gemacht. Bei Familie Schlötzer bedeutet das, dass alles etwas vorverlegt wird. Die Familie kommt zu ihnen nach Hause. „Wir essen am frühen Nachmittag“, sagt der Polizist.

Wenn die Frau Frühschicht - und der Mann Spätschicht hat

Auch bei den anderen gibt es das Treffen mit der Familie eben vorher. Kaffee, Kuchen, Bescherung und dann Dienst. Oder, im Fall der Frühschicht, andersrum.

Etwas komplizierter ist es bei Familie Schorer. Um auch an Heiligabend gemeinsame Zeit mit ihrem Mann und dem dreijährigen Sohn zu haben, muss Altenpflegerin Erika Schorer ganz schön jonglieren. Denn ihr Mann ist auch Pfleger im Hospital - und arbeitet ebenfalls an Heiligabend. Sie hat Frühschicht, er hat Spätschicht.

„Wir geben uns das Kind weiter“, sagt sie lachend. Wenn sie von der Arbeit kommt, ist sie für das Weihnachtsessen zuständig - was es gibt, stehe noch nicht fest, aber vermutlich Roulade oder Fisch. Der Kleine darf dann länger aufbleiben, damit die Familie gemeinsam essen kann.

„Nur daheim zu feiern, wäre mir zu langweilig“

Dass der Heilige Abend etwas turbulenter wird, macht ihr nichts aus. „Ich bin jemand, der Stress braucht“, sagt die 32-Jährige lachend. Nur daheim zu feiern, „wäre mir zu langweilig“.

Haben an Heiligabend mehr Zeit für die betagten Frauen und Männer: Erika Schorer (links) und Ruza Kojic, Wohnbereichsleiterinnen vom Hospital in Lindau. (Foto: roi )

Weihnachtsstimmung gibt’s auch im Dienst. Nicht nur wegen der geschmückten Christbäume in den Wohnbereichen des Hospitals. Da die große Weihnachtsfeier mit dem Kinderchor schon vorher stattfindet, werden die Senioren an Heiligabend einfach nur zusammensitzen, gemeinsam Essen und Zeit miteinander verbringen, sagt Ruza Kojic. „Ich bin für sie da“, betont die Stationsleiterin. Falls bei den alten Menschen schmerzliche Erinnerungen an vergangene Zeiten hochkommen.

Raclette auf der Rettungswache

Auf der Rettungswache in der Robert-Bosch-Straße sieht es fast aus, wie in einer normalen Wohnung. Sofa, Fernseher, eine große Küche, Ruheräume. Im Wohnzimmer steht der Christbaum, der mit goldenen und roten Kugeln geschmückt ist. Die Lichterketten leuchten.

Die Menschen, die hier zusammenarbeiten, um Menschenleben zu retten, sind ein eingespieltes Team. Und irgendwie auch ein bisschen wie Familie. An Heiligabend werden Désirée Cindric und Jonas Koschnick jedenfalls in der Küche zusammensitzen und gemeinsam Raclette essen. Ganz gemütlich, wie viele andere an diesem Abend auch.

Doch es ist ein Weihnachtsessen auf Abruf. Wenn ein Einsatz reinkommt, ist die stille Nacht vorbei.