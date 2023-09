Eine Schülerin ist auf einer Wanderung bei Hohenems (Vorarlberg) von einem Stein am Kopf getroffen worden. Wie die Polizei berichtet, wanderte eine Schulklasse aus Höchst am Mittwochmittag von der Ruine Alt-Ems auf dem Wanderweg in Richtung Schlossplatz in Hohenems.

Bei einer Kehre des Wanderweges löste sich demnach oberhalb der Schulklasse ein circa 20 Zentimeter großer Stein aus losem Gelände. Der Stein fiel circa 15 Meter bergabwärts und traf eine Schülerin am Kopf.

Durch den Aufprall erlitt sie eine Platzwunde. Sie wurde von der Bergrettung Hohenems und der Bundespolizei versorgt und anschließend ins Landeskrankenhaus Hohenems gebracht.