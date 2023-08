Wenn bei Streitigkeiten die Fronten zwischen zwei Parteien verhärtet sind, dann hilft oftmals nur eine unabhängige dritte Kraft bei der Schlichtung. Und dass dies nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich gilt, beweist der Biber, der teils schwere Schäden an Land–, Forst– und Teichwirtschaften anrichtet und deshalb manchen ein Dorn im Auge ist. Im Landkreis Lindau hilft dabei seit Frühjahr Andreas Duttler aus Irsengund als ehrenamtlicher Biberberater mit.

Und den ein oder anderen Konflikt habe er in Kooperation mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamts schon lösen müssen.

Lange Zeit galt der bis zu einen Meter große und 30 Kilo schwere Nager, den man vor allem an seinem charakteristisch platten Schwanz (Biberkelle) erkennt, in Bayern und im Landkreis Lindau als ausgestorben. In den vergangenen zehn Jahren ist er nach und nach über die Wasserscheide zwischen Donau, Rhein und Bodensee wieder in die Region zurückgekehrt. Das Landratsamt geht von mindestens 45 Paaren aus, die an unterschiedlichsten Gewässern im Kreis leben.

Schutz der Tiere sei wichtig

Vermutlich seien jegliche Orte, die für das Tier geeignet seien, besiedelt. Möglich gemacht hat dies, dass die Art strengstmöglichen Schutzstatus genießt. Demnach sind nicht nur lebende Exemplare geschützt, es dürfen auch tote nicht vermarktet werden. Außerdem ist es nur in Ausnahmefällen gestattet, ihre Bauten zu entfernen — etwa dann, wenn sie sich negativ auf Bahnlinien auswirken.

Andreas Duttler hält den Schutz der Tiere für richtig. „Sonst würde man sie ganz bestimmt wieder ausrotten.“ Um dabei zu helfen, eine Koexistenz zwischen Mensch und Biber zu schaffen, habe er sich Anfang des Jahres auf einen Aufruf der Kreisbehörde als Biberberater gemeldet. Diese wollte beim „Bibermanagement“ neben Zugriffsmaßnahmen und Ausgleichszahlungen mehr auf Prävention und Beratung setzen.

Oberen Argen in Ebratshofen Bäume gefällt

Im Februar besuchte der 58–Jährige, der hauptberuflich bei der Polizei tätig ist, einen einwöchigen Lehrgang an der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege in Laufen. Es ging um Lebensweise, Vermehrung, Nahrung und die Probleme mit dem Biber. Inzwischen fungiert er als Mediator zwischen den Nagetieren und denjenigen, die ihre Existenz von ihnen bedroht sehen.

So richtig aktiv würden Biber erst im Herbst, um sich einen Wintervorrat zu schaffen, erklärt Duttler, dennoch sei er schon einige Male gefordert gewesen. An der Oberen Argen in Ebratshofen etwa hätten Nager Bäume gefällt, die in landwirtschaftliche Anwesen gefallen seien — aktuell laufe die Suche nach Lösungen. „In diesem Fall könnte man Verbissschutzmittel an Bäume anbringen oder sie mit Drähten schützen.“

Wiese eines Bauern überflutet

Etwas gravierender ist ein Fall im Röthenbacher Ortsteil Harratried. Dort hat eine Biberfamilie mit einem Damm Wasser angestaut, wodurch nun die Wiese eines Bauern zu überfluten droht. „Hier versucht das Landratsamt nun, die Fläche zu übernehmen und dem Landwirt einen Ausgleich anzubieten“, erklärt Duttler, welche Lösungsmöglichkeiten es noch gibt.

In einem solchen Fall könne man aber auch ein Rohr im Biberdamm einsetzen, um das Steigen des Wasserspiegels auf die Wiesenfläche zu reduzieren.

Wenn durch den Nager Schäden an land–, forst– oder teichwirtschaftlichen Einrichtungen entstehen, können Betroffene laut Duttler auch Ausgleichszahlungen beantragen. Dafür gibt es in Bayern einen Fonds, der 70 Prozent der Schäden erstattet. Im vergangenen Jahr wurden im Landkreis Lindau laut Sprecherin Sibylle Ehreiser 4356 Euro ausgeschüttet, 2021 waren es etwa 30.000 Euro.

Biber zur Jagd freigeben?

Dass manche dennoch fordern, den Schutzstatus des Bibers aufzuweichen und ihn für die Jagd freizugeben, erscheint nicht wirklich überraschend — ähnlich ist das bei Wolf und Bär. „Das sind eben Tiere, die polarisieren“, erklärt Andreas Duttler, der hobbymäßig selbst eine Landwirtschaft betreibt und zudem noch Jäger ist.

„Wenn ein Biber irgendwo ein Problem verursacht, dann sieht das gleich jeder.“ Dass jedoch zum Beispiel Rehe weitaus größere Schäden anrichteten, sei vielen nicht klar — nämlich an Laubbäumen und Tannen, die man brauche, um den Wald langfristig für die klimatischen Veränderungen zu wappnen.

Wer Probleme mit Bibern hat, wendet sich an die Untere Naturschutzbehörde, per Mail ( [email protected] ) oder telefonisch (08382/270346).

Dieser Bericht erschien zuerst im Westallgäuer.