Markus Kubatschka ist 47 Jahre alt. Er ist in Landshut geboren und aufgewachsen. Nach Abitur und Zivildienst studierte er in Regensburg und absolvierte danach das Referendariat in Augsburg und Immenstadt. Seit September 2005 unterrichtet Kubatschka am Gymnasium Immenstadt die Fächer Biologie, Chemie und Natur und Technik. Er ist verheiratet und hat zwei Söhne (5 und 11).