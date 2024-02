Über das neu erworbene Auto hat sich eine 21-Jährige sehr gefreut. Doch dann machte sie einen nicht alltäglichen Fund in ihrem neuen Fahrzeug.

Eine 21-jährige Frau zeigte am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, einen Waffenfund in einem neu erworbenen Auto an. Die 21-Jährige erwarb im Januar das Auto von einem 22-jährigen Mann.

Schreckschusswaffe mit Munition

Nun wollte sie die Erste-Hilfe-Box überprüfen und stellte dabei fest, dass an dem Platz unter dem Fahrersitz nicht der Erste-Hilfe-Kasten war sondern eine 9 Millimeter Schreckschusswaffe mit dazugehöriger Munition.

Die 21-Jährige fuhr daraufhin sofort zur Polizei und zeigte den Fund an. Die Waffe wurde sichergestellt, gegen den ehemaligen Fahrzeughalter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet, da die Waffe nicht registriert war und der Vorbesitzer nicht im Besitz einer Erlaubnis war.