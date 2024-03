Startreife Projektideen einreichen

Vereine, Verbände, Organisationen und Kommunen, die im Landkreis Lindau (ausgenommen Gemeinde Weißensberg) oder im Markt Oberstaufen ansässig sind, können bis 31. Mai bei der Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee Projektideen einreichen, um einen Zuschuss über das europäische LEADER-Förderprogramm zu beantragen.

Gemäß den Entwicklungs- und Handlungszielen der sogenannten Lokalen Entwicklungsstrategie der anerkannten Lokalen Aktionsgruppe LAG werden Projekte mit folgenden Themenschwerpunkten gefördert: Schutz und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen, Schärfung des Tourismusprofils und Qualitätssteigerung der Angebote, Erhalt und Ausbau daseins- und gesundheitsvorsorgender Angebote im Rahmen des demographischen Wandels sowie Sicherung und Ausbau der regionalen Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit.

Die Fördersätze liegen in der Regel zwischen 30 und 60 Prozent der Nettokosten, wobei die Förderhöhe zwischen 7000 Euro und 250.000 Euro beträgt, in bestimmtem Fällen auch mehr. Für die laufende Förderperiode 2023 bis 2027 verfügt die LAG Regionalentwicklung Westallgäu-Bayerischer Bodensee über ein Förderbudget in Höhe von knapp 1,75 Millionen Euro.

Startreife Projektideen müssen bis 31. Mai bei der Geschäftsstelle des Vereins in Form einer ausfüllbaren Projektbeschreibung digital oder per Post eingereicht sein, damit sie in der dritten Sitzung des Entscheidungsgremiums beschlossen werden können. Diese und weitere Informationen zu den Förderbedingungen erhalten Interessierte online unter www.wbf-mbh.de auf der Website des Vereins. Idealerweise werden die Projektideen zunächst unverbindlich vorberaten, weshalb eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit der Geschäftsstelle empfehlenswert ist. Diese unterstützt und berät zu allen Fragen im Rahmen der Förderung.

Nach Abstimmung mit der Geschäftsstelle und gegebenenfalls einer Vorberatung in den vereinsinternen Arbeitsgruppen, werden die eingereichten Projektideen am 18. Juli dem Entscheidungsgremium präsentiert, das über die grundsätzliche Förderung über LEADER beschließt. Anschließend kann die Antragstellung beim zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kempten innerhalb von drei Monaten erfolgen. Auch über den aktuellen Projektaufruf hinaus können Projektideen in der Förderperiode 2023 bis 2027 laufend eingebracht werden.

Informationen