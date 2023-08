Der starke Regen, der Dienstagabend über Lindau, Bodolz und Wasserburg geprasselt ist, hat zu überfluteten Straßen und vollgelaufenen Kellern geführt. Ein kleiner Hang in Enzisweiler rutschte ab.

Nachdem es tagelang geregnet hatte, spitzte sich Dienstagabend die Lage zu. Die Feuerwehren waren nach dem Sturm von vergangener Woche schon wieder im Dauereinsatz.

In Enzisweiler löste der Dauerregen einen kleinen Hangrutsch in der Nähe des Bahnhofs aus, wie der Bodolzer Kommandant Thomas Abler berichtet. Betroffen war ein Gebäude, in dem sich eine Autowerkstatt und eine Wohnung befinden.

Der Hang, der hinter dem Gebäude liegt, rutschte durch den Regen etwas ab. Dadurch ließ sich die Haustüre nicht mehr öffnen. Die Bewohner des ersten Stockwerks konnten jedoch über einen anderen Ausgang das Haus verlassen.

Es war nicht klar, ob noch mehr runterkommt. Thomas Abler

Die Nacht mussten sie vorsorglich woanders verbringen. Denn die Situation sei gefährlich gewesen, wie Abler betont. Immerhin sei der Hang auf 20 Meter Breite abgerutscht. „Es war nicht klar, ob noch mehr runterkommt.“

Um sich ein Bild von der Lage zu machen, seien Bürgermeister Felix Eisenbach sowie die Feuerwehrspitzen des Kreises vor Ort gewesen. Nun müssten Tiefbauamt und Statiker entscheiden, wie es dort weitergeht.

Insgesamt rückte die Bodolzer Feuerwehr Dienstagabend zu elf Einsätzen aus. In Bettnau waren Keller überflutet, in Mittenbuch ebenfalls.

Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen

Für die Lindauer Feuerwehr startete der Einsatz–Marathon bereits am Dienstagnachmittag mit einer überfluteten Tiefgarage in der Reutiner Straße. Ab 19 Uhr spitzte sich die Lage zu, wie Kommandant Florian Kainz sagt. Bis Mittwochvormittag rückte die Lindauer Feuerwehr rund 20 mal aus.

Die Lindauer Feuerwehrkräfte unterstützten auch die Bodolzer Kollegen beim Hangrutsch. Einsätze gab es in Lindau vor allem in Schachen und Schönau, so Kainz weiter. Hotspots waren der Oeschländerweg und der Liebträgerweg.

Meist war Wasser in die Keller eingedrungen. Aber es gab auch überflutete Straßen. In der Schönauer Straße hatte sich das Wasser auf der Obstplantage angesammelt und war dann über die Straße gelaufen, so Kainz weiter.

Erst die Folgen des Sturms, dann der Starkregen: „Momentan erwischt es uns schon volle Breitseite“, sagt Kainz. Das zeigen auch die Zahlen: Die Lindauer Feuerwehr habe schon jetzt so viele Einsätze, wie das komplette vergangene Jahr.

Wasser strömt „wie ein reißender Bach“ durchs Haus

In Wasserburg habe es vor allem das südliche Ortsgebiet getroffen, sagt der stellvertretende Wasserburger Kommandant Christian Ergenschäfter. Die Wasserburger wurden zu neun Einsätzen gerufen. Während es bei zwei kleineren Einsätzen reichte, Sandsäcke auszulegen, mussten die Feuerwehrkräfte bei den anderen vollgelaufene Keller auspumpen.

Ein Haus hatte es besonders erwischt. Ergenschäfter spricht von einem „massiven Wassereinbruch“: Das Wasser sei von einem Hang „wie ein reißender Bach“ durchs Haus geströmt. „Es stand 50 Zentimeter hoch.“

Welche Gemeinden glimpflich davonkamen

Das Nachbardorf Nonnenhorn kam glimpflicher davon. Laut Kommandant Julian Schwarz wurde die Nonnenhorner Feuerwehr nur zu einem vollgelaufenen Keller gerufen. Entwarnung gaben auch die etwas höher gelegenen Gemeinden im unteren Landkreis. Weißensberg, Hergensweiler, Niederstaufen und Sigmarszell blieben vom Starkregen verschont. „Bei uns war’s richtig ruhig“, fasst Sigmarszells Feuerwehrkommandant Tobias Thullner die Lage zusammen.

Mitbringsel nach dem Regen

Am Mittwochmorgen hörte der starke Regen endlich auf. Doch der Rhein bringt jetzt jede Menge Treibholz mit. Vor Nonnenhorn sind die ersten großen Treibholzfelder angeschwemmt worden.