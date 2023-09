Starkes Schlussdrittel sichert den Sieg

Trotz der 1:7–Packung beim EC Bregenzerwald hat das Trainerteam des Eishockey–Oberligisten EV Lindau Islanders einige positive Ansätze gesehen. Und die Bestätigung folgte nur zwei Tage später: Die Lindauer gewannen am Donnerstagabend mit 6:3 (0:0, 2:2, 4:1) beim EHC Lustenau aus der Alps Hockey League.

Vier Neue treffen

Beim Erfolg in Lustenau haben vier Neuzugänge für die Islanders getroffen. Vor rund 400 Zuschauern in der Rheinhalle Lustenau gingen zunächst die Österreicher mit 2:0 in Führung. Dominik Oberscheider (21.) und Mikael Johansson (24.) trafen. Noch vor der zweiten Pause gelang Lindau aber der Ausgleich. Der vom HC Landsberg verpflichtete Adriano Carciola erzielte den Anschluss (27.) und Damian Schneider (32.) war zum 2:2 erfolgreich. In der Pause müssen Trainer John Sicinski und Co–Trainer Marko Sakic dann eine gute Ansprache gehalten haben. Im Schlussdrittel spielten die Islanders nämlich stark auf: Mit Nicolas Strodel (42.) und Walker Sommer (44.) kamen zwei weitere Landsberger Neuzugänge zu ihrem Torerfolg. Im Powerplay erhöhte der neue Kontingentspieler Matthieu Desautels auf 5:2 (47.). Daniel Stiefenhofer markierte das 6:2 (55.). Für die Lustenauer betrieb Johansson Ergebniskosmetik (57.).

Es ist ein durchaus bemerkenswerter Sieg, da Lustenau schon am Samstag, 16. September, mit dem Auswärtsspiel gegen den EK Zell am See in die Saison startet. Die Islanders dagegen sind erst seit einer Woche im Training und haben in der Oberliga Süd Ende September ihren Auftakt.

Erneutes Testspiel gegen den EHC Arosa

Diese Woche steht noch ein Testspiel an. Am Samstag gastieren die Lindauer beim EHC Arosa (19.30 Uhr). Nach 2022 sind die Lindauer zum zweiten Mal beim traditionsreichen Schweizer Eishockeyclub zu Gast. Arosa spielt momentan in der dritthöchsten Liga. Schon die Anreise zur Partie hat es in sich. „Von Chur geht es über 27 Kilometer mit 360 Kurven hoch ins 1775 Meter gelegene Arosa inmitten der Graubündner Berge“, heißt es in der EVL–Mitteilung. Im vergangenen Jahr mussten sich die Islanders dem EHC Arosa nach einer spannenden und torreichen Partie knapp mit 4:5 nach Penaltyschießen geschlagen geben.

Wie auch für Lustenau ist es für den EHC Arosa das letzte Testspiel vor dem Ligastart. Zuletzt hinterließen die Schweizer keinen guten Eindruck: Beim Lindauer Ligakonkurrenten ECDC Memmingen gab es eine 0:6–Pleite, zudem soll Arosa laut den Indians mit einigen überharten Aktionen aufgefallen sein.

Für alle Lindauer Fans, die sich dieses Spiel gegen den neunfachen Schweizer Meister gerne vor Ort anschauen möchten, gibt es Tickets an der Abendkasse.