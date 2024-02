Zum Internationalen Frauentag, der jährlich am 8. März weltweit gefeiert wird, wird in vielen deutschen Städten und Regionen die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert. Im Landkreis Lindau wird bei zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Starke Frauen - starke Taten“, das Thema Frauen auf der Flucht behandelt.

2023 waren weltweit mehr als 110 Millionen Menschen auf der Flucht, heißt es in der Mitteilung weiter. Etwa die Hälfte davon Frauen. Auf den Fluchtrouten gibt es so gut wie keine geschützten Räume für sie. Glücklicherweise gibt es dank bemerkenswerter Menschen und Hilfsprojekte auch Hoffnungsschimmer.

Am 8. März ist um 19 Uhr im Club Vaudeville die erste Veranstaltung. Der Abend beginnt mit der Dokumentation „Frauen auf der Flucht - zwischen Hoffnung und Gewalt“ sowie einer Vorstellung der Hilfsorganisation Rosa. Der Verein steht für „Rolling Safespace“ und setzt sich seit 2021 für eine feministische Perspektive auf humanitäre Hilfe ein. Mit einem umgebauten LKW wird an Geflüchtetenunterkünften auf dem griechischen Festland täglich ein mobiler „Safer Space“ aufgebaut, in dem flüchtende Frauen einen Treffpunkt und (medizinische) Unterstützung erfahren können. Im zweiten Teil des Abends finden Podiumsgespräche über Hilfsprojekte im Landkreis Lindau (Bodensee) statt. Des Weiteren werden geflüchtete Frauen von ihren Fluchterfahrungen berichten. Umrahmt wird die Veranstaltung vom Chorensemble Inseltöne unter der Leitung der geflüchteten Ukrainerin Khrystyna Korepanova.

Am 19. März 2024, um 20 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) wird, ebenfalls im Club Vaudeville, der Politfilm „Gegen den Strom“ gezeigt. Sara Mardini bewahrt auf ihrer Flucht aus Syrien 18 Menschen vor dem Ertrinken und versucht später, Flüchtlinge vor Lesbos zu retten. Dabei wird sie verhaftet und des Menschenhandels beschuldigt. Im Anschluss an den Film wird zu einem Gespräch mit Fachleuten zum Thema Migration eingeladen.

Zu beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei.