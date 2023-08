Auf dem Bodensee vor Lochau sind am Donnerstagabend drei Stand–Up–Paddler in Not geraten. Einer von ihnen verschwand. Auch die erneute Suchaktion mit Hubschrauber am Freitag brachte bis zum Abend keinen Erfolg.

Einen weiteren Einsatz, der sich später als Fehlalarm herausstellte, gab es am Donnerstag in der Schachener Bucht vor Lindau. Auch hier waren mehrere Boote und ein Hubschrauber beteiligt.

Die drei jungen Männer, die auf dem See vor Lochau unterwegs waren, hatten sich laut Polizeibericht gegen 19 Uhr Stand–up–Paddelboards ausgeliehen, um eine Tour auf dem Bodensee zu machen. Demnach trug keiner von ihnen eine Schwimmhilfe.

Aufgrund des aufkommenden Windes der Stärke 6 wurden zwei der drei Männer immer weiter vom Ufer weggetrieben, heißt es im Polizeibericht. Der andere Mann rettete sich selbständig ans Ufer. Gegen 20.15 Uhr fanden die Einsatzkräfte einen der abgetriebenen Männer und holten das herrenlose SUP aus dem Wasser. Die Suche nach dem dritten Mann musste gegen 22.10 Uhr aufgrund der zunehmenden Dunkelheit abgebrochen werden, schreibt die Polizei. Sie wurde am Freitag mit einem Hubschrauber und einem Polizeiboot fortgesetzt — vergeblich, sagte ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Bis zum Redaktionsschluss am Freitagabend konnte der Mann nicht aufgespürt werden. Sogar ein Sonar–Gerät war im Einsatz.

Wie der ORF berichtet, setzte der vermisste Stand–up–Paddler selbst den Notrruf ab. „Der im Nachhinein Vermisste konnte noch selbstständig den Notruf absetzen, konnte sein Handy noch in einer wasserdichten Tasche verwahren“, sagte Manuel Winkel von der Wasserrettung Bregenz. Das Handy konnte gepeilt werden.

Da auch das SUP gefunden werden konnte, wurde der Bereich zwischen diesen beiden Punkten abgesucht. Die Rettungseinheiten würden inzwischen aber vom schlimmsten Fall ausgehen. Im Suchgebiet hätte man Tiefen zwischen 60 und 65 Metern.

Der Einsatz vor Lindau ereignete sich früher am Donnerstagabend. Wie die Kreiswasserwacht berichtet, wurde der Polizei ein Wassersportler gemeldet, der etwa 500 Meter vom Ufer entfernt, von einem SUP oder Kajak ins Wasser gefallen sei und bei auffrischendem Wind aus Südwesten nicht mehr selbständig auf beziehungsweise in sein Sportgerät komme. Es habe die Gefahr bestanden, dass die Person im Bereich des Lindauer Eisenbahndamms auf Felsblöcke getrieben werden könnte. Die Notlage bestätigte sich jedoch nicht, heißt es in der Mitteilung der Kreiswasserwacht weiter.

Nach Rücksprache mit der Crew des beteiligten schweizerischen Hubschraubers Rega–7, dessen Überflug ebenfalls keine Sichtung ergab, brach der Einsatzleiter–Wasserrettung der Wasserwacht die Suche ab. Die Kreiswasserwacht geht davon aus, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat.