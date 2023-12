Stadtverwaltung geht in den eingeschränkter Dienstbetrieb

In den Weihnachtsferien vom 27. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 ist in der Stadtverwaltung Lindau wieder ein eingeschränkter Dienstbetrieb. Eine Notbesetzung für dringende oder unaufschiebbare Anliegen ist in jeder Abteilung vormittags von 8 bis 12 Uhr gewährleistet. Die Stadtverwaltung steht während dieses Zeitraums telefonisch und, wo notwendig, persönlich zur Verfügung. Auf der Webseite der Stadt Lindau service.stadtlindau.de können einige Online-Bürgerservices auch von zu Hause beantragt werden.

Während der eingeschränkten Öffnungszeiten können im Bürgerbüro nur unaufschiebbare Behördengänge im Sinne von Notfällen bearbeitet werden. „Bitte rechnen Sie bei der Beantragung von Express-Reisepässen aufgrund der Feiertage mit verlängerten Lieferzeiten“, heißt es seitens der Stadtverwaltung.