Nachgefragt

Stadtbus Lindau: „Verbale Entgleisungen gibt es immer mal wieder“

Lindau / Lesedauer: 2 min

Ein Fahrer des Schienenersatzverkehrs hat einen heftigen Angriff erlebt. Wie der Stadtverkehr Lindau (Foto: Stadtverkehr Lindau )

Ein Passagier hat einen Fahrer des Schienenersatzverkehrs mit Tritten in den Bauch und in den Genitalbereich angegriffen. Kommt so etwas auch im Lindauer Stadtverkehr vor?

Veröffentlicht: 13.11.2023, 05:00 Von: Timo Schoch