Betreuungsplätze für Grundschüler sind rar. In ein paar Jahren haben Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse allerdings einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung. Die Stadt will nun im Keller der Mittelschule Aeschach eine Mensa und Aufenthaltsräume einrichten.

Die Lindauer Grundschulen haben bereits unterschiedliche Betreuungsangebote. Träger sind die Schule selbst, verschiedene Fördervereine, das Familienzentrum Minimaxi oder die Johanniter.

Die Grundschule Reutin-Zech können Kinder sogar als Ganztagsschule besuchen. Alle anderen Grundschulen haben Mittagsbetreuung, in Aeschach und auf der Insel bieten die beiden Kinderhorte darüber hinaus Betreuungsplätze am Nachmittag an.

Doch es wird eng: In diesem Schuljahr sind alle 530 Betreuungsplätze in Lindau belegt. Selbst der Hort der Inselgrundschule, der laut Verwaltung bisher in jedem Schuljahr noch freie Plätze hatte, sei jetzt voll. Und die Situation wird sich in den kommenden Jahren eher verschärfen als entspannen: Bis zum Jahr 2030 braucht Lindau mehr als 1040 Betreuungsplätze für Grundschüler.

200.000 Euro in den Haushalt eingestellt

Denn ab dem 1. August 2026 wird bundesweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler eingeführt. Das passiert stufenweise: Der Anspruch gilt im Schuljahr 2026/2027 zunächst für Erstklässler, dann für die Erst und Zweitklässler ‐ und so weiter. Im Schuljahr 2029/30 haben dann alle Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse Anspruch auf einen ganztägigen Betreuungsplatz.

Dafür plant die Stadt Umbauten, Anbauten und an manchen Grundschulen sogar Neubauten. Um den ersten Bedarf abzufedern, soll jetzt aber erst einmal eine schnelle Lösung her: Der Keller in der Aeschacher Mittelschule soll umgebaut werden, damit dort eine Gruppe von 20 bis 25 Kindern Platz hat.

Der Finanzausschuss hat dafür in seiner jüngsten Sitzung einstimmig 200.000 Euro in den Haushalt 2024 eingestellt, wobei die Verwaltung davon ausgeht, dass sie für den Umbau eine Förderung von rund 100.000 Euro bekommt.

Interimslösung für Grundschulen

Im Untergeschoss des Schulgebäudes sollen eine Küche, eine Mensa und Betreuungsräume entstehen, die über einen separaten Zugang von außen erreichbar sind. Wenn alle Details geklärt sind, wird der Umbau laut Hochbauamt etwa ein halbes Jahr dauern.

Die neuen Räume sollen von Kindern der Grundschule Aeschach, die nur drei Gehminuten entfernt ist, genutzt werden. „Die Johanniter, die bereits Träger der Mittagsbetreuung an der Grundschule Aeschach sind und den Inselhort betreiben, würden voraussichtlich auch die Außenstelle in der Mittelschule Aeschach übernehmen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Dass der Keller jetzt umgebaut wird, macht aus Sicht der Verwaltung Sinn. Denn in ein paar Jahren soll die Aeschacher Mittelschule als Übergangslösung dienen, wenn die Grundschulen sukzessive umgebaut werden. In dieser „Interimsschule“ würden ohnehin Räume für die Ganztagsbetreuung benötigt, so die Stadt.

Vorher sollen sowohl die Mittelschule in Aeschach als auch die in Reutin gemeinsam in ein neues Gebäude auf der Blauwiese ziehen.