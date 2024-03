Stadt Lindau hat kein Geld: Wie es mit dem Bau der Mittelschule weitergehen könnte

Die Mittelschule hat zwei Standorte, einen in Reutin (Bild) und einen in Aeschach. Mit dem Neubau auf der Blauwiese will man eigentlich dafür sorgen, dass Schülerinnen und Schüler in einem Gebäude unterrichtet werden. Der kann aber, so wie es aktuel

(Foto: Christian Flemming/Schwäbische.de )