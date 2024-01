SpVgg Lindau lädt zu Stanno-Hallencup ein

Die E2-Jugend der SpVgg Lindau hat sich den Turniersieg beim Fußball-Hallenturnier in Scheidegg gesichert. Im Finale bezwang das Team den FV Rot-Weiß Weiler mit einem überzeugenden 2:1. Dieser Sieg stärkt das Team für das E-Junioren-Hallen-Bezirksturnier am 28. Januar.

Vier Turniere an zwei Tagen

Gleichzeitig lädt die SpVgg Lindau zu ihrem 1. Stanno-Hallencup in der Dreifachturnhalle in Lindau-Aeschach ein. Am Wochenende messen sich F-,E-,D- und C-Junioren des Fußball-A-Ligisten mit vielen Teams aus der Region. „Wir freuen uns besonders, auch Mannschaften aus Vorarlberg begrüßen zu dürfen und so ein bisschen internationales Flair zu schaffen“, so die SpVgg. Samstags sind die F-Junioren (9 bis 14 Uhr) und die D-Junioren (14.30 bis 19 Uhr) an der Reihe. Sonntags sind die E-Junioren (9 bis 14 Uhr) und die C-Junioren (14.30 bis 19 Uhr) aktiv.