Sprudelnder Freigeist Alexis Sorbas

Das Stück „Alexis Sorbas“ nach Nikos Kazantzakis steht am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr im Theater Lindau auf dem Spielplan. In der autobiografischen Erzählung von Nikos Kazantzakis trifft der von Selbstzweifeln geplagte, intellektuelle Ich-Erzähler auf den vor Lebensfreude sprudelnden Freigeist Alexis Sorbas. Fest entschlossen, seinen Schriftsteller-Beruf aufzugeben und künftig das Leben der einfachen Leute zu teilen, bietet der Autor dem Abenteurer die Stelle eines Vorarbeiters in dem Bergwerk an der Küste Kretas an, das er geerbt hat. Für Sorbas entsteht die Welt jeden Tag neu. Freiheit bedeutet für ihn, das Leben mit all seinen Freuden und Katastrophen anzunehmen. Zwischen den beiden ungleichen Männern entwickelt sich eine außergewöhnliche Freundschaft - in der Begegnung mit Sorbas, dem spontanen Freigeist, findet der Ich-Erzähler Antworten auf seine ungelösten philosophischen Fragen.

Dieser großartige, ureuropäische Text, der in den 40er-Jahren verfasste Roman und seine Verfilmung von 1964 sind Klassiker, ist hochaktuell: Thematisiert werden Rollenvorstellungen, die gerade in Zeiten von „MeToo!“ Stoff zum Nachdenken liefern, und nicht zuletzt die unabdingbare Möglichkeit des Scheiterns für alles Kreative, wie es in der Vorschau des Theaters heißt.

Der zweifache Grimme-Preisträger Miroslav Nemec, bekannt als Tatort-Kommissar, erweckt die Geschichte mit großartigem Spiel zu neuem Leben.

Tickets gibt es unter der Telefonnummer 08382/9113911 oder per Mail an