Wegen der schrillen Sirenen sorgen die Bauarbeiten der Bahn schon seit Wochen für Ärger und Schlagzeilen. Jetzt ist zwischen Bodolz und Lindau auch noch ein Bauzug entgleist. Um ihn wieder aufs Gleis zu hieven, kamen gleich mehrere Kräne auf einem Zug angereist. Die Rettungsaktion dauerte vier Stunden lang.

Geschlafen haben der Notfall-Manager und seine Helfer in der Nacht auf Dienstag nicht. Kurz vor Mitternacht kommen sie in Lindau an. Mit dabei ist ein Notfall-Zug aus Wanne-Eickel im Ruhrgebiet. Erst als die Strecke gesperrt und die Oberleitung abgeschaltet ist, dürfen sie loslegen. Da ist es ein Uhr.

Schon in der Nacht zum Montag sind drei Waggons eines nicht beladenen Schotterzuges unterhalb des Hoyerbergs von den Schienen abgekommen. Dabei hat vor allem der erste Waggon wohl die neuen Schwellen zusammengeschoben. Bis der Bauzug wieder auf dem Gleis steht, wird es einige Stunden dauern.

Waggon für Waggon wieder aufgleisen

Der Notfall–Zug, der mit mehreren Kränen beladen ist, parkt auf den Schienen parallel zum kaputten Schotterzug. Ein 75–Tonnen–Kran mit dem Namen „Bulldog“ trennt die Waggons erst voneinander, um sie dann einzeln wieder auf die Schiene zu heben. Bei einem Waggon müssen die Bahn–Arbeiter einen Brennschneider einsetzen. Der Wagen hat sich verhakt.

Es ist fünf Uhr in der Früh, als der lange Schotterzug endlich wieder komplett auf dem Gleis steht. Doch da gibt es bereits das nächste Problem: Die Lok des Notfall–Zugs ist kaputt. Bevor er wieder zurück ins Ruhrgebiet fahren kann, muss diese ausgewechselt werden — und zwar im Inselbahnhof.

Um dorthin zu kommen, muss der Notfall–Zug rückwärts fahren. „Und das geht nur in Schrittgeschwindigkeit“, erklärt ein Schrankenwärter am Bahnübergang Lotzbeck. Dort stehen am Dienstagmorgen einige Menschen.

Sie müssen lange warten, bis sie den Bahnübergang passieren können. Die Schranken sind rund 20 Minuten lang geschlossen. Einige Passanten, die zum Teil mit Koffern unterwegs sind und Angst haben, ihren Zug zu verpassen, ärgern sich.

Ursache ist noch unklar

Der Schrankenwärter erklärt, dass dem Notfall–Zug am Inselbahnhof eine Zugnummer zugeteilt wird, damit er als „normaler“ Zug nach Wanne–Eickel zurückfahren kann.

Warum die drei Waggons in der Nacht auf Montag entgleist sind, kann am Dienstag noch niemand sagen. „Das müssen wir noch analysieren“, sagt eine Sprecherin der Bahn. Die Vermutung der Arbeiter in der Nacht: Eventuell hat der Lokführer auf den provisorischen Gleisen zu früh beschleunigt, so dass die unbeladenen Schotterwaggons aus den Schienen springen konnten.

Denn die Gleise waren noch nicht ganz gefestigt, vermuten sie. Anstatt fest auf dem Schotter zu sitzen, seien sie nur im Sand gelegen. Dass ein Bauzug dann entgleist, passiere auf einer Baustelle häufiger.

Auch die zuständige Bundespolizei kann am Dienstag noch nichts Genaueres zur Unfallursache oder Schadenshöhe sagen, wie ein Sprecher auf Nachfrage der LZ schreibt. „Die Ermittlungen dauern noch an.“

Seit Anfang Juli saniert die DB Netz AG die 13 Kilometer lange Bahnstrecke zwischen Lindau und Weißensberg. Bauarbeiter tauschen Schienen, Schwellen und Schotter aus. Die Baustelle hat in den vergangenen Wochen schon für einigen Ärger gesorgt.

Züge müssen Schritttempo fahren

Weil eingleisig weiterhin Züge fahren, müssen die Bauarbeiter gewarnt werden. Das übernehmen schrille Sirenen entlang der kompletten Strecke. Sie heulen von früh morgens bis am Abend bei jedem Zug. Anwohner und Bürgermeister haben sich deshalb in großer Zahl bei der Bahn und dem Eisenbahn–Bundesamt beschwert. Dieses prüft die Baustelle derzeit.

Wegen der Bauarbeiten verspäten sich die Züge der Allgäubahn zwischen Lindau und Hergatz ohnehin schon. Aufgrund des nun entgleisten Bauzuges verlängerten sich die Verspätungen weiter, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagt. Denn Züge mussten am Montag und Dienstag in Schritttempo am Bauzug vorbei fahren.

„Die Verspätungen lagen im Minutenbereich“, versichert die Bahnsprecherin. Im Laufe des Dienstagvormittags soll sich der Takt bereits wieder normalisiert haben.