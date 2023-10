Landtagswahl in Bayern

Die SPD geht in den Wahlkampf-Endspurt. Landtagskandidat Markus Kubatschka möchte die Unentschiedenen für sich gewinnen. Auch wenn die Prognosen für seine Partei nicht rosig sind, ist er überzeugt: „Wir haben die besseren Ideen.“

Nachmittags war Markus Kubatschka noch Klinkenputzen. Er ist in Lindenberg von Haustür zu Haustür gezogen, um die Botschaft der SPD an die Wählerin und den Wähler zu bringen. Abends stand Lindau auf dem Programm. In dem Lokal „Heimat“ auf der Insel war der letzte offizielle Wahlkampftermin.

Die Genossen sind hier fast unter sich. Von den zehn Frauen und Männer, die in den Nebenraum gekommen sind, hat nur einer kein SPD-Parteibuch. Doch ob sich der junge Mann für die Ideen der Sozialdemokraten begeistern wird, ist fraglich. Er ist Mitglied der Jungen Union, wie er erklärt.

Eine Alternative für die Freien Wähler?

„Wir waren durchaus fleißig“, blickt Kubatschka auf den Wahlkampf zurück. Klar hätten es bei der ein oder anderen Veranstaltung mehr Gäste sein können, aber der Austausch sei „sehr intensiv“ gewesen. Er bat seine Genossen, noch bis Samstag zu kämpfen, Flyer zu verteilen und die restlichen Plakate aufzuhängen ‐ um die Wähler zu gewinnen, die noch unentschieden seien.

In den jüngsten Prognosen kam die SPD auf neun Prozent. Doch Ziel sei es, so stark zu werden, „dass wir für Söder eine Alternative für die Freien Wähler sind“, sagt Kubatschka. Die kommen laut Prognosen allerdings auf 15 Prozent.

Das Banner ist ausgerollt. Die Raute rot-weiß, die Botschaft „Soziale Politik für Dich“. Dafür kämpfen Landtagskandidat Markus Kubatschka und Vera Huschka, SPD-Kandidatin für die Bezirkstagswahl, auch an diesem Abend. Noch einmal erklären sie, warum die SPD im Land und Bezirk die bessere Wahl ist.

Mehr als „Ankündigungspolitik“

Die SPD stehe klar für soziale Positionen ‐ und für eine verlässliche Politik, sagt Kubatschka. Statt der „Ankündigungspolitik“ der CSU mache die SPD Politik und biete Lösungen an. Auch wenn es in einer Dreierkoalition keine „SPD pur“ geben könne: Die wichtigsten Versprechen habe die Partei im Bund eingehalten. Als Beispiele nennt Kubatschka die zwölf Euro Mindestlohn und das neue Bürgergeld. Dass statt der versprochenen 400.000 Wohnungen nur 120.000 gebaut wurden, sei der Krise geschuldet.

Aber auch Markus Söder habe in Bayern sein Wohnungsbau-Ziel deutlich verfehlt: Statt 10.000 erschwinglicher Wohnungen werde die staatliche Bayernheim bis Ende 2024 maximal 682 im Bestand haben. Kubatschka: „Eigentlich ist das die Staatskanzlei und nicht das Staatstheater.“

Was hat der Wirtschaftsminister in den letzten fünf Jahren gemacht ‐ außer Reden in Bierzelten? Markus Kubatschka

Er geht auch mit den Freien Wählern ins Gericht. „Was hat der Wirtschaftsminister in den letzten fünf Jahren gemacht ‐ außer Reden in Bierzelten?“ Er wirft Hubert Aiwanger vor, „Nebelkerzen“ zu werfen. So mache er den Wolf zum Wahlkampfthema, obwohl der im Oberallgäu noch kein Problem sei.

Der Schuh drücke woanders. „Wir brauchen bezahlbare Energie“, sagt Kubatschka. Der Ausbau der Strom- und Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien müsse vorangetrieben und die dafür notwendigen Stromleitungen gebaut werden. „Da wollen wir den Turbo einschalten“, sagt er und erinnert daran, dass es die CSU war, die den Bau von Stromtrassen lange verzögert habe.

Damit gute Bildung gelingt

Damit Mieten wieder bezahlbar werden, müsse der soziale Wohnungsbau gestärkt und nachverdichtet werden. Das Baurecht müsse verändert werden, der Denkmalschutz gelockert und die Bürokratie abgebaut werden, so Kubatschka weiter. Als Lehrer setzt er sich für gute Bildung ein. Dabei setzt er auf Gemeinschaftsschulen, kostenfreie Kitas und kostenlose digitale Geräte in Schulen.

„Auf kultureller und sozialer Ebene können wir viel erreichen“, erklärt Vera Huschka die Aufgaben des Bezirkstags. Sie wolle sich nicht mit falschen Versprechungen an der „Schummel-Olympiade“ beteiligen: Sie werde Vorschläge einbringen, Mehrheiten suchen und „dafür kämpfen, dass die Region durch mich eine Stimme bekommt“.

Huschka will sich für den Erhalt der kleinbäuerlichen Struktur im Allgäu und den Tourismus stark machen. Allerdings müsse der auch zu den Bedürfnissen und dem Leben der Einheimischen passen. Ein besonderes Anliegen sind Vera Huschka, die selbst lang Alleinerziehend war, der Ausbau von Kinder-Betreuungsplätzen.

Auch wenn es „verstaubt“ klinge: Brauchtum und Tradition sind der Stadträtin aus Immenstadt wichtig. „Wenn man seine Wurzeln nicht kennt, kann man schlecht mit der Zukunft umgehen“, ist ihre Überzeugung.

In Neu-Ulm ist eine Landtagskandidatin von Bündnis90/Grüne mit Steinen beworfen worden. Dass der Wahlkampf nicht immer friedlich und demokratisch verlaufen war, verurteilten die SPD-Mitglieder. Sie ärgerten sich darüber, dass CSU und Freie Wähler dazu keine Stellung beziehen würden. Bei entsprechenden Demonstrationen seien sie „nicht da, um gegen Verfassungsfeinde zu kämpfen“, sagte eine Zuhörerin.