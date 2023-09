Streuobstwiesen bieten einen Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Für den Erhalt dieser Lebensräume kann jeder seinen Beitrag leisten, indem er beispielsweise Produkte von Streuobstwiesen kauft, wie das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung schreibt. Wie lecker diese sind, davon können sich Besucher des Streuobsttags 2023 überzeugen.

Unter dem Motto „Sortenvielfalt in aller Munde“ laden eine Vielzahl von Akteuren, darunter der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Lindau, der Landkreis Lindau und die Hochschule Weihenstephan–Triesdorf zu einem spannenden Tag in der Versuchsstation für Obstbau Schlachers, An der Obstbauschule 5, in Schlachters ein. Der Streuobsttag 2023 findet am Dienstag, 3. Oktober, von 10 bis 17 Uhr statt und zwar bei jeder Witterung. Parkmöglichkeiten beim Haus des Gastes in Schlachters sind ausgeschildert.

Es gibt ein Programm für Jung und Alt und es wird bewirtet. Es werden Führungen durch den Sortengarten / Kernobstsortenvielfalt Schwabens angeboten und zahlreiche alte und regionale Streuobstsorten können frisch probiert werden. Dazu gibt es eine Sortenausstellung und die Möglichkeit, unbekannte Obstsorten von Pomologen vor Ort bestimmen zu lassen. Wichtige Streuobst–Akteure aus der Region stellen sich vor und informieren über ihre fachliche Arbeit und den Streuobstpakt Bayern, heißt es in der Mitteilung weiter.

Außerdem erleben die Besucher die Vielfalt im Streuobst auch geschmacklich: Es können verschiedenste Streuobst–Spezialitäten verkostet und direkt erworben werden: Streuobstwiesen–Apfelsaft, sortenreine Brände der Kleinbrenner Lindau, Most, Cidre und vieles mehr. Kinder und ihre Familien können mit verschiedenen Aktionen spielerisch und gestalterisch das Thema Streuobst entdecken. Wer bei der Saftherstellung selbst Hand anlegen will, kann das direkt an der Apfelsaftpresse tun.