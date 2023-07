Sorgenfalten im schwäbischen Handwerk

Auf den ersten Blick herrscht eine breite Zufriedenheit im schwäbischen Handwerk. 87 Prozent der Befragten aus allen Gewerken vom Augenoptiker bis zum Zimmerer bewerten ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als gut oder befriedigend. Doch nicht in allen Gewerken läuft es gleich gut.

Die anhaltend hohe Inflation führt zu Kaufkraftverlusten und drückt spürbar auf die Einkaufslaune der Verbraucher, was die konsumnahen Gewerke besonders trifft. Hohe Kreditzinsen und massiv gestiegene Materialkosten führen zu teils erheblichen Auftragsausfällen in den Baugewerken.

Quer über alle Branchen sind 87 Prozent der befragten Unternehmen mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Damit hat sich die Einschätzung der Firmen gegenüber dem Vorquartal (86 Prozent zufrieden) kaum verändert. Das heißt aber auch, dass die sonst übliche konjunkturelle Belebung im zweiten Quartal ausgeblieben ist. Während die Kfz– und Ausbauhandwerke überdurchschnittlich zufrieden sind, setzt die inflationsbedingte Kaufzurückhaltung den verbrauchernahen Gewerken (zum Beispiel Friseure oder Optiker) weiter zu. Dort sind 77 Prozent positiv gestimmt, nahezu jeder Vierte hingegen bezeichnet seine Lage als schlecht. Sie bilden das Schlusslicht im Gewerke–Vergleich. Der Anteil der Betriebe aus dem Bauhauptgewerbe, die zufrieden sind, liegt mit 82 Prozent zwar höher. Doch der Blick auf die zukünftige Auftragslage lässt wenig Zuversicht aufkommen.

Mit 9,8 Wochen liegt die Reichweite der Auftragsbestände auf dem gleichen Niveau wie im Vorquartal, aber immerhin eine Woche niedriger als im Vorjahr. In den Bauhandwerken, also bei Maurern oder Zimmerern, liegt die Reichweite bei 11, 8 Wochen, im Vergleich zum Vorquartal ist sie um 0,7 Wochen gesunken. Auch in den Ausbaugewerken ist die Reichweite zurückgegangen, allerdings weniger stark (von 14,0 Wochen im ersten auf 13,6 im zweiten Quartal). Noch können die meisten Betriebe von einem relativ hohen Bestand zehren. Neue Aufträge kommen jedoch deutlich zögerlicher bei den Unternehmen an. Knapp jeder dritte Betrieb (30 Prozent) spricht im aktuellen Berichtsquartal von rückläufigen Auftragseingängen. Im Vorquartal waren es lediglich 23 Prozent.