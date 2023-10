Lindau

Sorge um das Gesundheitswesen

Lesedauer: 3 min

Franz-Joseph Sauer verdeutlichte mit der Übergabe der Unterschriften, wie groß die Sorgen der Patienten und der niedergelassenen Kollegen im Gebiet des oberen Landkreises sind, dass die Versorgung der immer älter werdenden Bevölkerung akut gefährdet ist. (Foto: Landratsamt )

Der Arzt Franz-Joseph Sauer aus Lindenberg und Martin Hessz, Chefarzt an der Rotkreuzklinik in Lindenberg, haben als Vertreter des Gesundheitsnetzes Westallgäu Landrat Elmar Stegmann über das Ergebnis einer Unterschriftenaktion zur stationären Gesundheitsversorgung informiert. 3444 Menschen haben sich an der Aktion beteiligt.

Veröffentlicht: 20.10.2023