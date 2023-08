Sonderausstellung zählt bereits rund 35.000 Besucherinnen und Besucher

Der 6. August 2023 ist der Tag, an dem Andy Warhol seinen 95. Geburtstag gefeiert hätte. Das Lindauer Kunstmuseum ehrt den Künstler, der selbst zur Ikone geworden ist, mit einer großen Sonderausstellung, in der rund 100 Werke zu sehen sind. Mit Leihgaben aus Privatsammlungen und Museen erzählt das Kuratoren–Team um Roland Doschka laut Pressemitteilung nicht nur die Stories zahlreicher Stars, sondern auch die Geschichte des „King of Pop Art“. Die Ausstellung wurde am 21. April eröffnet und ist noch bis 15. Oktober in Lindau am Bodensee zu sehen. Bereits jetzt haben rund 35.000 Menschen die Sonderausstellung besucht, wie es in der Mitteilung heißt. Mit den Sonderausstellungen zu Picasso, Chagall, Matisse und anderen haben die Ausstellungsmacher bereits mehr als 750.000 Kunstbegeisterte ins Museum gelockt. Rund um den 95. Geburtstag von Andy Warhol findet ein Programm mit Workshops und Führungen statt, weitere Informationen unter www.kultur–lindau.de